DF atinge temperatura mais alta do ano

Já são 64 dias sem chover, a previsão é de que nesta semana a temperatura aumente ainda mais e atinge novo recorde

Neste domingo (20), o Distrito Federal atingiu a temperatura mais alta do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação de Águas Emendadas registrou uma máxima de 33,1°C. Até o dia de hoje, o último recorde tinha sido registrado em fevereiro, com 32,6°C.

A capital federal já soma 64 dias sem chuvas. No ano de 2022 foi o maior período sem precipitação, quando o DF ficou 131 dias sem chuvas.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar está entre 30% e 20%, o que significa que o DF está em alerta amarelo.

Confira algumas dicas para passar com tranquilidade este período: