DF antecipa vacina contra gripe na terça-feira (19)

A Rede de Frio Central da SES-DF recebeu 100,5 mil doses do lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde (MS). A campanha nacional será iniciada no dia 25. “Começaremos a vacinação com antecedência e com a confiança de que teremos uma forte adesão do público”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “O Brasil tem o melhor programa de imunização do mundo, e essa tem sido a nossa maior proteção contra doenças imunopreveníveis”. Brasília é uma das 26 unidades da Federação que compõem o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Grupos prioritários

“Temos um forte esforço logístico para disponibilizar a vacina em um grande número de UBSs, além de ações aos fins de semana, em escolas, feiras, supermercados, entre outros locais”

Lucilene Florêncio, secretária de Saúde

Seguindo as orientações do MS, a campanha de vacinação terá como foco os grupos prioritários: idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade (PPL) e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições específicas de saúde. Quem estiver no grupo de pessoas com as doenças previstas deve comparecer a um local de vacinação com documentos que comprovem a condição clínica.

Também serão atendidas categorias profissionais específicas, como professores, profissionais de saúde, das forças de segurança e salvamento, militares das três Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo rodoviário e funcionários do sistema prisional. Nesses casos, é importante comprovar a ocupação profissional com crachá ou contracheque, entre outros documentos que possam identificar o trabalhador.

“Esses públicos são mais suscetíveis a apresentarem quadros graves da gripe ou estão mais expostos à doença, por isso é importante haver uma ampla adesão”, reforça a secretária de Saúde. “São mais de 1,1 milhão de pessoas compondo os grupos prioritários”, afirma a secretária de Saúde.

“Temos um forte esforço logístico para disponibilizar a vacina em um grande número de unidades básicas de saúde [UBSs], além de ações aos fins de semana, em escolas, feiras, supermercados, entre outros locais”, prossegue a gestora. Mesmo quem já recebeu imunizantes contra a gripe em períodos anteriores deve se vacinar, orienta a SES-DF.

