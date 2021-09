DF antecipa 2ª dose da Pfizer e AstraZeneca

A capital espera a chegada de 31.590 novas doses de vacinas ainda nesta segunda-feira e mais 42 mil na quarta

O Distrito Federal irá adiantar, a partir desta quarta-feira (08), a segunda dose da Pfizer e AstraZeneca para aqueles que tinham o reforço marcado até o dia 24 deste mês. “Já na quarta, dia 8, quem iria se vacinar até dia 24, pode se dirigir aos postos para adiantar a segunda dose”, diz o secretário da Saúde, general Pafiadache, em coletiva de imprensa.

A capital espera a chegada de 31.590 novas doses de vacinas ainda nesta segunda-feira (06). Já para quarta, a previsão é de que mais 26 mil doses cheguem para segunda dose e 16.380 para primeira.

Pontos

Nesta segunda, 16 postos estão abertos para a imunização de adolescentes com 17 anos sem comorbidades e gestantes e puérperas. Os pontos ficarão abertos até às 17h, além de um ponto noturno. Para aqueles com 18 anos ou mais 23 pontos estão abertos, sendo um noturno, na Praça dos Cristais.

Até o momento, 2.028.546 pessoas começaram o ciclo vacinal com a primeira dose no DF, o que corresponderia a cerca de 78% da população até 12 anos. Com a segunda dose, 839.640 completaram o ciclo e outras 56.258 receberam a dose única.

Veja onde se vacinar: