DF abre 11 novos processos seletivos para área de saúde

Onze novos processos seletivos foram abertos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF) nesta segunda-feira (4). As oportunidades são para os cargos de analista de laboratório – microbiologia, analista – mobilidade, analista de TI – desenvolvedor, artífice, cirurgião geral, ginecologista oncologista, cirurgião do trauma, cirurgião vascular, pediatra, mensageiro e psicólogo hospitalar psicossocial.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (8). Após o cadastro, os candidatos podem acompanhar o andamento da seleção realizada pela Gerência Geral de Pessoas do IgesDF pelo site do instituto, onde são divulgadas todas as etapas e respectivos resultados.

Entre as etapas do processo seletivo estão análise curricular, entrevista e avaliação de conhecimentos.

Os candidatos poderão ser contratados para atuar nas unidades administradas pelo IgesDF: Hospital de Base (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e unidades de pronto atendimento (UPAs).

PCDs

Pessoas com deficiência (PCDs) podem participar de todos os processos seletivos promovidos pelo IgesDF. Para participar, é obrigatória a declaração da informação no momento do cadastro do currículo.

Serviço

– Editais abertos em https://igesdf.org.br/todos-processos-seletivos/

– Data: de hoje a 08 de julho

*Com informações da Agência Brasília