DF-140: iniciadas obras de duplicação

O investimento é de R$ 20,4 milhões aos cofres públicos e deve gerar 180 oportunidades de emprego

Com o objetivo de maior mobilidade e segurança, o Governo do Distrito Federal vai duplicar a DF-140, localizada nas proximidades de São Sebastião e do Jardim Botânico. A rodovia dá acesso à DF-001 e segue até a divisa com Goiás. O investimento é de R$ 20,4 milhões aos cofres públicos e deve gerar 180 oportunidades de emprego.

O lançamento da obra ocorreu nesta quinta-feira (29) no Setor Habitacional Tororó, no Condomínio Ecológico Parque do Mirante. “Essa era uma obra pedida há mais de 20 anos. Estamos conseguindo realizar várias outras na área da saúde, segurança e educação por causa do trabalho de uma equipe unida para fazer entregas para a população do Distrito Federal”, destacou o governador Ibaneis Rocha, durante a solenidade.

“Além de beneficiar as pessoas que moram na região, a duplicação da DF-140 tem caráter de desenvolvimento. Aqui é uma área de expansão imobiliária com qualidade onde as pessoas conseguem construir unidades unifamiliares, suas residências. Estamos fazendo um grande processo de regularização desses condomínios e áreas. Todos que residem aqui serão beneficiados”, ressaltou o governador.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur, lembra que as regiões próximas à DF-140 estão crescendo, enquanto os usuários utilizando cada vez mais a via. “Daremos conforto e segurança viária para milhares de usuários. Por ser uma saída para Goiás, é uma rodovia muito importante dentro do DF e longe do centro urbano”, destacou.

Participaram do evento os secretários José Humberto Pires (Governo), Luciano Carvalho (Obras), Júlio Danilo Ferreira (Segurança Pública) e Severino Cajazeiras (Atendimento à Comunidade). Também estiveram presentes à solenidade os administradores regionais Alan Valim (São Sebastião) e Antônio de Pádua (Jardim Botânico), além dos deputados distritais Jorge Vianna e Jaqueline Silva e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide-DF), Paulo Octávio.

A obra

A pista de quase 15 km passa por condomínios do Jardim Botânico e é rota de acesso a São Sebastião, além de ser uma das portas de entrada de quem vem de municípios goianos, como Cidade Ocidental e Luziânia. Os serviços a serem executados incluem terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, sob os cuidados do DER.

A presidente da Associação dos Empreendedores do Tororó (Aetor), Maria José de Andrade, pontuou que, além dos moradores, muitas pessoas do entorno utilizam a DF-140. “Há acidentes gravíssimos, e os empreendimentos crescem cada vez mais. Essa obra é a realização de um sonho e uma necessidade. Somos muito gratos por essa ação do governo, de ver que ele está olhando por nós e pela nossa cidade”, comemorou.

