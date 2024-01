Devido à dengue, laboratório do HRSM tem horário de funcionamento ampliado

O paciente encaminhado ao HRSM para coleta de exame — seja da UBS, seja da tenda da dengue — deverá procurar diretamente o laboratório

O horário de funcionamento do laboratório do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) está com horário de funcionamento estendido até as 22h a partir desta terça-feira (30). A medida segue o funcionamento das unidades básicas de saúde (UBSs) da região. A ampliação é exclusiva para a realização de exames de dengue.

O paciente encaminhado ao HRSM para coleta de exame — seja da UBS, seja da tenda da dengue — deverá procurar diretamente o laboratório, sem necessidade de passar pela triagem e por equipes de classificação de risco.

“Neste momento crítico, decretado estado de emergência no DF por conta da sazonalidade da dengue, além da organização no atendimento de egressos, no contexto ambulatorial, o Hospital Regional de Santa Maria se organizou para aumentar a oferta de vagas no laboratório, considerando o apoio substancial a UBSs e tenda da dengue”, explica a superintendente do HRSM, Eliane Abreu.

Segundo a gestora, o horário de atendimento foi estendido e espelhado conforme atendimento das unidades básicas de saúde (UBSs). A UBS 1 de Santa Maria, localizada na QR 207/307, Conjunto T, está funcionando até as 22h devido à demanda de pacientes.

“O Hospital Regional de Santa Maria tem um papel extremamente relevante na Região Sul, sobretudo pela contribuição expressiva dos atendimentos de porta, seja de pacientes do DF, seja no atendimento de pacientes do Entorno Sul. Neste final de semana o horário já foi ampliado”, afirma a superintendente.

Somente neste mês de janeiro, já foram realizados no HRSM 2.075 testes de dengue, um aumento de 201% em relação ao mês anterior, quando foram registrados 665 exames.

A chefe do laboratório do HRSM, Marlucy Mendes, reitera que, devido à sazonalidade da dengue, os atendimentos do setor foram ampliados também para sábados, domingos e feriados. “Aos finais de semanas atendemos das 7h às 22h pacientes egressos das UBSs e das tendas”, destaca. Antes, o laboratório do HRSM funcionava de segunda a sexta, das 7h às 19h, e não era aberto para demandas externas nos fins de semana e feriados.

*Com informações da Agência Brasília