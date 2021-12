“Deus ouviu minhas preces”, afirma vítima que teve moto encontrada após roubo

Durante as buscas, a polícia encontrou objetos típicos usados para furto de motocicletas.

Dois homens suspeitos de furto em diversas cidades do Distrito Federal foram presos nesta terça-feira (28), na Ceilândia. Durante as buscas, a polícia encontrou objetos típicos usados para furto de motocicletas.

Policiais militares que trabalham no radiopatrulhamento do 8° Batalhão (RP28), perceberam a atitude suspeita dos dois homens que estavam em posse de uma moto e abordaram a dupla. Ao serem parados, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos e levados para 15° Delegacia na Ceilândia.

A PM fez a busca no chassi e encontraram a pequena adulteração nos dois últimos números. Em contato com o dono do veículo, receberam a informação de que a moto estava na garagem, confirmando a clonagem.

A equipe localizou a vítima do furto, que reconheceu a motocicleta que havia sido furtada há duas semanas em Samambaia. Para a polícia, a vítima afirmou que estava em oração pois “a moto era nova e eu havia pago apenas duas parcelas. Deus ouviu as minhas preces!”.

A polícia tem relatos de outros casos da dupla, que agia principalmente em Taguatinga, Samambaia e Ceilândia.

Vídeo: Divulgação/PMDF