Detran realizará interdições no final de semana. Confira os locais

Neste sábado (8) e no domingo (9), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará interdições nas vias urbanas, em razão de eventos que ocorrerão em Taguatinga, Ceilândia e região central de Brasília.

Sesc + Rap & Sesc Tradições Juninas



Sábado (8) e domingo (9), a partir das 14h, ocorrerá no Sesc de Ceilândia Sul, localizado na Área Especial da QNN 27, o evento Sesc + Rap & Sesc Tradições Juninas. O evento contará com público estimado de 10 mil pessoas que ficarão concentradas no estacionamento do estabelecimento. Para a segurança dos participantes, as equipes de Policiamento e Fiscalização do Detran realizarão o fechamento em frente ao evento, na via P1 do Setor P Norte. Assim, o trânsito de veículos será desviado para a via interna da QNP 5 e para as vias laterais do evento, que tem a previsão de liberação à 0h, desde que não haja riscos aos pedestres.

Show do Natiruts no Estádio Nacional Mané Garrincha



Em função do show da banda Natiruts – Leve com Você – Última turnê, que acontece neste sábado (8), o Detran-DF fará alterações e controle de tráfego nas proximidades do Estádio Nacional Mané Garrincha. O evento tem previsão de público de 40 mil pessoas, com abertura dos portões marcada para 19h e encerramento previsto para 2h de domingo (9). Para isso, os agentes de trânsito realizarão a instalação de sinalização viária a partir da meia-noite desta sexta-feira, com o objetivo de facilitar a chegada do público e organizar a mobilidade em volta do estádio.

Não há previsão de fechamento de vias, porém não serão permitidos retornos e conversões junto aos acessos do estacionamento leste. O Detran-DF recomenda o uso de transporte público, táxi ou veículo por aplicativo, pois não será tolerado estacionamento sobre o gramado, nem ao longo da via.

Prova de ciclismo dos Jogos Escolares 2024



No sábado (8), entre 7h e 14h, ocorrerá a prova de Ciclismo dos Jogos Escolares 2024, na via do SRPN trecho 1, entre o Autódromo e o Colégio Militar de Brasília. Para a segurança dos atletas, a via será totalmente interditada entre a rotatória na via de contorno do estádio e o acesso junto à via em frente ao Depósito de Veículos do Detran-DF. Assim, os condutores poderão utilizar como rota alternativa a Via W5 norte.

Desfile cívico alusivo ao aniversário de Taguatinga

No sábado (8), no período de 8h às 11h, haverá desfile cívico em comemoração ao aniversário de 65 anos da cidade de Taguatinga. O evento contará com público de 1.500 pessoas e ocorrerá na Avenida Comercial Norte, entre a CNB 05 e a Avenida Central de Taguatinga. O Detran-DF realizará o fechamento desse trecho da Avenida Comercial Norte, desviando o fluxo para as vias adjacentes da QNA 3 e 5, bem como para a Samdu Norte.

Meia Maratona de Taguatinga

Já na manhã do próximo domingo (9), entre 6h30 e 11h, ocorrerá a Meia Maratona de Taguatinga, com previsão de 3 mil corredores. O evento terá os percursos de 3 km, 5 km, 10 km e 21 km, com largada e chegada na Avenida Elmo Serejo, entrada do Túnel Rei Pelé. O controle de tráfego será compartilhado pelo Detran-DF e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o percurso seguirá pelo Túnel de Taguatinga e EPTG, pela faixa exclusiva, com retorno na altura do SIA até a chegada. Para a segurança dos corredores, o Túnel Rei Pelé e a faixa exclusiva de ônibus do centro de Taguatinga serão fechados pelas equipes de fiscalização, com desvio para as marginais da região central.

O Detran orienta os condutores que tenham atenção redobrada nas proximidades da prova, observando a sinalização e os controles realizados pelos agentes e pelos organizadores da corrida.

*Com informações da Agência Brasília