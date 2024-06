DF tem primeira instituição de ensino superior de saúde a receber selo ‘Racismo, aqui não!’

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) e sua mantenedora, a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) receberam, nesta sexta-feira (7) o selo de compromisso social ‘Racismo, aqui não!’. A Escs é a primeira instituição de ensino superior de saúde do Brasil a receber a condecoração.

A cerimônia de entrega foi realizada no auditório da Fepecs, onde servidores, docentes, discentes e convidados assistiram à solenidade, em reconhecimento às ações afirmativas em âmbito institucional.

O Instituto Maria Preta é o idealizador e detentor do selo, e sua certificação é feita pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance (IGCP). Criado em 2009 pelo publicitário João Silva, o selo é uma ação integrada de mobilização que se propõe inibir práticas racistas no Brasil e no mundo, a partir de sua adoção e exposição em ambientes de trabalho, educação, manifestações culturais, esportivas e de lazer, sendo concedido às organizações que se autodeclaram contrárias a toda e qualquer prática discriminatória – relacionada ao sexo, religião ou cor – e se comprometem a cumprir os protocolos e dar visibilidade pública ao certificado.

Para manter o certificado, devem ser observados alguns critérios estabelecidos no documento, como dar visibilidade pública ao título e evitar envolver-se em situações que ensejem dúvidas ou questionamentos sobre seu compromisso contra o racismo, entre outros

Durante a abertura da solenidade, o diretor interino da Escs, Demétrio Gonçalves Gomes afirmou que “esse selo é um compromisso público de combate efetivo ao racismo” e destacou que “a mudança de atitude começa individualmente, mas quando as pessoas participam ativamente e se comprometem com a causa, o sucesso é garantido”. O gestor assegurou que o título “não será apenas um certificado em um papel, mas acompanhado de ações contínuas voltadas ao combate ao racismo”.

Representando a Secretaria de Saúde do DF (SES), a gerente de Atenção à Saúde das Populações Vulneráveis, Juliana Oliveira Soares disse: “Estou muito lisonjeada por participar de um momento histórico como este, que é o início de um comprometimento maior com a saúde e assistência da população negra do Distrito Federal”.

Falando sobre sua atuação no Ministério da Saúde (MS) como coordenador de Atenção à População Negra, Marcos Moreira Costa pontuou: “Somos agentes transformadores e temos responsabilidade de sermos antirracistas”. Ao final da mesa de abertura, a diretora-executiva da Fepecs, Inocência Rocha Fernandes enfatizou que “a conquista do selo é um compromisso social para que a instituição fale e aja contra o racismo”.

Contexto e palestra

À frente dos cursos de pós-graduação lato sensu e extensão da Escs, a coordenadora Vanessa Dalva Guimarães contextualizou algumas ações que impulsionaram o recebimento do selo, como editais dos programas de residência médica e multiprofissional com reserva de vagas para candidatos negros, e um edital específico, com bolsas ofertadas pelo grupo Carrefour, para formação e promoção da saúde de pessoas da população negra, em que a Escs foi contemplada com sete bolsas para residentes médicos e multiprofissionais.

Na plateia, ela apontou residentes bolsistas e cotistas, que estavam ali para prestigiar a concretização de ações das quais eles fazem parte, e disse que “são pessoas que fazem a diferença na assistência”. Sobre o selo, Vanessa destacou: “É um dia de muita alegria e responsabilidade por estarmos assumindo o compromisso de construção de uma escola e uma fundação antirracista”. A gestora também falou acerca da instituição de disciplinas e módulos sobre letramento racial e a saúde da população negra, além de linhas de pesquisa nessa área.

Para efetivar a entrega do selo, o publicitário João Silva ministrou palestra sobre a importância da causa antirracista, explicou a importância nacional e internacional de ser uma instituição que combate ao racismo e contou sobre outras empreitadas de sucesso de sua carreira, como a criação da marca do Olodum. “O selo Racismo, aqui não! “talvez seja a melhor estratégia para combater o racismo de forma séria, pacífica e eficaz”, disse. Apesar de ter sofrido resistência, o publicitário afirma que o título “foi algo pensado, estruturado e com um objetivo muito claro”.

O Termo de Compromisso Social para recebimento do selo foi assinado pelo diretor interino da Escs, Demétrio Gonçalves Gomes, que deve deixá-lo em local visível para que todos tenham conhecimento. Além disso, para manter o certificado, devem ser observados alguns critérios estabelecidos no documento, como dar visibilidade pública ao título, garantir a veracidade e atualização de todas as informações prestadas e documentos enviados durante os processos de inscrição e avaliação e evitar envolver-se em situações que ensejem dúvidas ou questionamentos sobre seu compromisso contra o racismo, entre outros.

*Com informações da Agência Brasília