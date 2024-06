GDF moderniza sistema de agendamento para exames admissionais

Um novo método de agendamento dos exames admissionais para os candidatos nomeados a cargos públicos foi adotado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Agora, o procedimento de marcação será realizado de forma simplificada e eficiente, com peticionamento online.

A Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho foi a responsável pela implementação da nova ferramenta. O objetivo é tornar o processo mais ágil, gerando mais comodidade aos candidatos nomeados, uma vez que antes, para a marcação de exames, era preciso encaminhar uma solicitação via e-mail. Com a atualização do sistema, será possível fazer o pedido admissional de forma rápida neste link.

“Essa inovação visa simplificar e agilizar o processo, reduzindo a possibilidade de erros e proporcionando maior conforto aos candidatos nomeados”, resume a subsecretária de Segurança e Saúde no Trabalho, Luiza Carolina Carneiro Barreiros. “Com a digitalização do agendamento, espera-se uma experiência mais eficiente e prática para todos os envolvidos.”

Passo a passo

Para o agendamento, basta acessar o portal gov.br, fazer o login com o cadastro único e seguir as instruções. O processo é intuitivo e seguro, garantindo a proteção dos dados pessoais dos usuários.

Os candidatos nomeados devem imprimir e preencher a ficha individual clínica-ocupacional (disponível em PDF), incluindo informações como peso e altura, e apresentá-la no dia da avaliação admissional. Além disso, é necessário levar os exames e relatórios médicos obrigatórios, conforme indicado no peticionamento.

*Com informações da Agência Brasília