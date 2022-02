Detran-DF publica nova lista de motoristas com CNH suspensa

Se o condutor não apresentar recurso, não fizer o curso nem o exame de reciclagem, será instaurado um processo administrativo de cassação definitiva da CNH

Em publicação feita no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (16), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou uma nova lista de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Os motoristas com a cassação temporária têm 30 dias contados a partir da notificação da penalidade para apresentar recurso na Junta Administrativa de Recursos e Infrações (Jari) do Detran-DF. Caso não haja recurso, a data de início da penalidade começa 60 dias corridos após a notificação.

Para reaver o direito de dirigir, o condutor deve fazer um curso de reciclagem e o exame de reciclagem do Detran-DF.

Se o condutor não apresentar recurso, não fizer o curso nem o exame de reciclagem, será instaurado um processo administrativo de cassação definitiva da CNH.