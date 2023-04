Detran-DF promove ações educativas para crianças de 4 a 10 anos

As atividades são realizadas nas escolas públicas e particulares. Para participar, basta agendar com o órgão

Trânsito também é assunto de criança. Todos os dias, o caminho da escola ou do lazer pode ser um desafio para milhares de crianças e adolescentes brasilienses. Para facilitar esses percursos e educar para o trânsito, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) tem levado para as escolas públicas e particulares o programa de Literatura Infantil nas Escolas. A iniciativa é voltada para crianças na faixa etária de quatro a dez anos.

Com direito a animação e ludicidade, as crianças conhecem a história dos personagens do primeiro livro infantil de educação no trânsito do Detran. O livro Transitando consciente todo mundo fica contente conta a história de Tadeu, que foi morar em uma cidade grande, com um trânsito movimentado e repleto de novidades.

Aline Campos é a autora da publicação e servidora do órgão há 12 anos. Ela conta que a obra foi criada e pensada para ampliar o vínculo das crianças com a vida no trânsito. “A história infantil com os personagens Tadeu, Clarisse e Benito, além de informar sobre as regras de trânsito para o mundo infantil, auxilia as crianças a construírem um senso de responsabilidade em seus primeiros passos nas ruas. Com ludicidade e muito colorido, levamos ensinamentos valiosos, como onde é legal brincar, como se anda nas calçadas, como fazer a travessia das vias, entre outros ensinamos. E apresentamos também todos os elementos do trânsito”, explica a servidora.

Outro ponto levantado pela escritora é que as crianças levam os ensinamentos para dentro de casa: “As crianças conseguem repassar essas regras aprendidas para os pais e até mesmo cobram deles no trânsito”. Aline é autora de outros dois livros infantis: A libélula e o bater de suas asas e O que é o que é? Vive nas águas geladas e canta feito passarinho?.

Para a diretora de Educação de Trânsito, Paula Nunan, os ensinamentos para as crianças nessa faixa etária vão ainda mais além. “As crianças que recebem educação no trânsito não somente terão menor probabilidade de sofrer algum tipo de acidente, como também se tornarão adultos responsáveis e com conhecimento das leis. Dessa forma, elas serão, portanto, motoristas, pedestres, ciclistas e passageiros mais conscientes e cautelosos”, acredita a diretora.

Paula Nunan explica que o programa do Detran foi elaborado para que a educação infantil possa desenvolver atividades de ensino-aprendizagem que possibilitem a criança adquirir o respeito pelas regras de trânsito, percebendo o valor das normas sociais quanto à segurança individual e à coletiva.

Ao visitar as instituições educacionais, além das apresentações e do lúdico com os personagens do livro em tamanho real, o Detran doa para as escolas exemplares do livro e todo um material pedagógico para que os professores possam trabalhar a educação no trânsito em outros momentos em sala de aula.

“Os materiais vão incentivar o fomento da leitura e escrita contextualizando-as à educação para o trânsito, convívio social e exercício da cidadania, assim podendo sensibilizar as famílias dos alunos quanto ao trânsito e a importância da leitura e escrita como prática social. Cada professor irá desafiar a sua turma trabalhando com os materiais propostos, acrescentando aquilo que for pertinente ao conteúdo de acordo com a necessidade de cada turma”, destaca Paula Nunan.

Como as escolas podem participar

Para as atividades serem realizadas nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal é necessário agendamento prévio. As ações pedagógicas do Detran são voltadas para todas as faixas etárias, da educação infantil à educação de jovens.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), educar para o trânsito é mais que ensinar leis, é propiciar noções de respeito e cidadania que contribuam para um melhor convívio em sociedade. Por esta razão, existe amparo legal que determina que a educação para o trânsito deve ter seu conteúdo incluído entre os componentes curriculares a serem desenvolvidos pelas escolas.

A equipe de professores da Diretoria de Educação de Trânsito ministra palestras em salas de aula visando a divulgação e orientação dos temas sobre educação de trânsito abordadas nos livros utilizando encartes confeccionados a partir dos temas abordados nos livros.

As escolas públicas e particulares interessadas em receber as ações educativas do Detran podem entrar em contato com a Gerência de Ações Educativas pelo e-mail [email protected].