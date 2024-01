Detran-DF: mais fluidez no trânsito e fiscalização intensificada

Ações das equipes da autarquia também incluíram eventos educativos, bem como aplicativos renovados e reforço no quadro de apoio

“Todos os dias são desafiadores para nós do Detran-DF. Garantir o ir e vir das pessoas é uma responsabilidade que acompanhamos de perto para promoção da fluidez e da segurança no trânsito.

Contamos sempre com o GDF para fortalecer nosso compromisso com a população. Salvamos vidas quando realizamos mais de 70 mil ações de patrulhamentos e blitze, retirando das ruas mais de 16 mil condutores que dirigiam sob efeito de álcool em 2023. Um número bem menor que o registrado em 2022 (20.824), mas vamos diminuir ainda mais, com ações de conscientização.

Alcançamos mais de 760 mil pessoas com palestras, teatro e blitze educativas. Também estamos dentro das salas de aula, por meio da parceria com a Secretaria de Educação, na qual 1.365 professores foram capacitados para falar sobre o assunto nas escolas.

Sobre melhorias no trânsito, nossa engenharia está em constantes estudos. Só em 2023 foram 152 projetos, 2.210 placas instaladas, 1.739 substituídas, 107 faixas iluminadas e mais de 79 mil m² de sinalizações horizontais implantadas. E vem muito mais com novos contratos já assinados.

São cerca de 3 milhões de pessoas no Distrito Federal, entre pedestres, ciclistas, motoristas ou caronas, que de alguma forma contam com os nossos serviços. Ano passado, foram quase 1,3 milhão de atendimentos presenciais e mais de 600 mil pela Central 154. Mais de 350 mil biometrias e mais de 380 mil habilitações foram emitidas.

Para dar conta da demanda, nossa tecnologia vem avançando. Depois do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços, conseguimos implementar o protocolo eletrônico nos canais digitais. De maio até 7 de dezembro de 2023, o Protocolo-e recebeu 8,4 mil documentos de forma virtual. Outras 27 mil pessoas também acompanharam de longe os processos de Indicação de Condutor Infrator, pelo aplicativo.

Por fim, lutamos pela nomeação de 123 novos servidores que vão reforçar o nosso quadro e contribuir ainda mais para os desafios em 2024.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Takane do Nascimento, diretor-geral do Detran