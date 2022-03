Detran-DF flagra motocicleta com placa de papelão

O condutor, que estava circulando pela Avenida Sibipiruna, em Águas Claras, teve a moto apreendida

Em operação de segurança no trânsito, realizada nesta quarta-feira (30), o Detran-DF flagrou em Águas Claras uma motocicleta com placa feita de papelão. O condutor estava circulando tranquilamente a Avenida Sibipiruna quando foi abordado.

De acordo com o artigo 230, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é infração gravíssima (7 pontos), sob pena de multa no valor de R$ 293,47 e apreensão do veículo – nesse caso, medida administrativa de remoção da motocicleta.

Em duas horas de operação, foram abordados 40 condutores, dos quais três eram inabilitados e, por isso, tiveram os veículos removidos para o depósito do Detran em Taguatinga. Outros 13 apresentaram algum tipo de irregularidade na documentação e/ou no próprio no veículo, mas não foi necessário remover.

Para efetuar essa ação de segurança no trânsito em Águas Claras, o Detran destacou seis viaturas de quatro rodas, duas de duas rodas e um guincho, e contou com o apoio de três viaturas de duas rodas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

*Com informações do Detran