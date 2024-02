Detran-DF abre inscrições para cursos de capacitação para mulheres

São 20 vagas para cada curso, com início das aulas no dia 19 de fevereiro

O projeto “Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe” está com inscrições abertas. Ministrado pelo departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), as turmas de capacitações são exclusivamente para mulheres e ensinam Noções de Mecânica, Iniciação à Superação do Medo de Dirigir e de Condutoras de Transporte Escolar. São 20 vagas para cada curso, com início das aulas no dia 19 de fevereiro.

O curso de Noções de Mecânica é destinado às mulheres habilitadas interessadas em atualizar seus conhecimentos sobre o funcionamento básico dos veículos. A principal finalidade do curso é garantir maior segurança no trânsito e independência para as mulheres na hora de enfrentar uma situação inesperada com o veículo. O curso é noturno, com carga horária de 20h.

Já o curso sobre Iniciação à superação do medo de dirigir é destinado às condutoras habilitadas, mas que tem medo de enfrentar o trânsito e seus desafios. O curso é teórico e aborda assuntos referentes às relações humanas, psicologia do trânsito, legislação e direção defensiva. As aulas serão no turno matutino, com carga horária de 32h.

As candidatas para o curso para Condutoras de Transporte Escolar devem ter mais de 21 anos e habilitação ativa na categoria D.

Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas na Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), do Detran-DF, que fica na SEPS Q 706/906, na Asa Sul, mesmo local onde acontecerão as aulas presenciais.

O projeto Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe tem como objetivo capacitar mulheres para cursos especializados de trânsito. A iniciativa teve início em outubro de 2023 e já capacitou 314 mulheres.

A primeira turma de 2024 foi a de de capacitação de Condutoras de Veículos Emergência, que finaliza o curso, com entrega de certificado, nesta quinta-feira, 1º de fevereiro.