Detran abre inscrições para Curso Mobilidade e Trânsito

Professores podem se inscrever no site da Eape até dia 24 de março; capacitação faz parte do Programa Detran nas Escolas

O 7º Ciclo do Curso Mobilidade e Trânsito está com as inscrições abertas. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), por meio do Programa Detran nas Escolas. A realização do curso acontece entre os dias 8 de abril a 8 de julho de 2021.



Devido o período de isolamento social, o curso vai acontecer somente na modalidade on-line e terá 120 horas de duração. Ao final das atividades, os participantes receberão uma certificação emitida pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

Podem se inscrever professores da educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA). As inscrições devem ser realizadas no site Eape.

“A escola é nossa grande parceira na propagação da educação de trânsito. Sabemos que cada professor tem um potencial incalculável nessa rede de multiplicação e fortalecimento dos conceitos e das reflexões sobre as práticas necessárias a uma mobilidade segura, na nossa sociedade. Por isso, já capacitamos muitos profissionais da rede pública em todas as modalidades de ensino e estamos abrindo mais 2 mil vagas este ano, para ampliar cada vez mais o alcance desse projeto”, destaca o diretor-geral do Detran, Zélio Maia.

Cerca de 4 mil professores já participaram do Programa Detran nas Escolas. Para 2021, serão oferecidas 480 vagas para professores que atuam na educação infantil, 320 para os docentes do 1º ano, 320 para 2º ano, 320 para 3º ano, 320 para os 4º e 5º anos, 160 para aqueles que trabalham nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 80 para os professores do ensino médio e EJA.

Material didático

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para auxiliar no sucesso do desenvolvimento do programa na Unidade Escolar, os cursistas que atuam na educação infantil receberão o kit de jogos e os dos anos iniciais receberão o kit de livros, contendo o livro do professor e um livro do aluno para cada estudante da respectiva turma de regência. Todo o material foi desenvolvido com base no Currículo em Movimento do Distrito Federal e tem sincronia com a abordagem pedagógica das aprendizagens significativas.

“Nosso objetivo é levar às escolas a discussão e as reflexões sobre a temática mobilidade e trânsito integradas à base curricular, a fim de que a sociedade seja acessada por meio dos alunos dos diversos níveis escolares.

Para isso, desenvolvemos um material didático específico para cada modalidade de ensino, que ajudará o professor no desenvolvimento das atividades pedagógicas com seus alunos”, explica o diretor de Educação de Trânsito, Marcelo Granja.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Detran nas Escolas

O Ciclo de Formação de Professores é uma das ações pedagógicas do Programa Detran nas Escolas, implementado por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 05/2020, firmado entre o Detran-DF e a Secretaria de Estado de Educação do DF. O objetivo da parceria é estabelecer a educação para o trânsito numa perspectiva da cultura de paz no trânsito e na garantia do direito à mobilidade segura.

As informações são da Agência Brasília