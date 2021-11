Detento foge do presídio de Formosa-GO

Ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e teria testado a segurança do presídio

Um detento fugiu durante o banho de sol, mas sua liberdade durou apenas cerca de 40 minutos. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (8), na Unidade Prisional Estadual de Formosa- Go, localizada no Entorno do Distrito Federal.

O presidiário, que cumpre pena por roubo, teve acesso à área externa do presídio de segurança máxima, durante o banho de sol. Ele teria pulado duas cercas de segurança até que pudesse chegar ao lado de fora do presídio de onde fugiu.

Os servidores do complexo identificaram a fuga do preso, que pode ser vista através da câmera de segurança e diante da ocorrência, rapidamente acionaram o Grupo de Intervenção Tática (GIT) da região. Em ato contínuo, foi realizada a recaptura do detento que estaria correndo próximo a um cemitério localizado nas imediações da unidade prisional. Segundo informações apuradas pelo Jornal de Brasília, o detento faz parte da facção criminosa Comando Vermelho, e teria tentado sozinho testar a segurança do presídio.

Ao Jornal de Brasília, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), informou por meio da 9ª Coordenação Regional Prisional que foram tomadas as devidas providências em relação ao custodiado que fugiu do presídio. Após notificar as autoridades policiais competentes, o detento encontra-se recluso no presídio.

Segunda ela, diante o ocorrido, foram abertos procedimentos administrativos internos para averiguação dos fatos e aplicação das sanções disciplinares ao detento envolvido no fato e possíveis responsabilizações. A Dgap ressalta que a segurança do local segue reforçada, garantindo a ordem e disciplina.

Presídio abriga membro de facções

A Unidade Prisional Estadual foi inaugurada no dia 09 de fevereiro de 2018, com 300 vagas, na cidade de Formosa, em Goiás. Foi o primeiro dos cinco presídios no projeto do estado em 2018, além dele foram inaugurados também unidades prisionais estaduais de Anápolis, Planaltina, Águas Lindas e Novo Gama, totalizando 1.588 detentos. Quatro dos presídios de segurança máxima abrigam facções do crime organizado.

Em 2018, no mesmo presídio Estadual em Formosa, Goiás, dois detentos fugiram após o banho de sol. Um servidor que atuava na guarita de segurança avistou a ação, acionou os alarmes e, com apoio da PM, capturou a dupla.