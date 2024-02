Detento é baleado na porta de presídio no SIA

Ocrime ocorreu por volta das 5 horas

No início da manhã desta sexta-feira (9), uma ocorrência de disparos de arma de fogo foi registrada no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília. Os policiais militares do 15º Batalhão foram acionados para atender à situação.

Segundo relatos do chefe de plantão, por volta das 5 horas, foram ouvidos diversos tiros nas imediações do centro penitenciário. O Corpo de Bombeiros foi solicitado para prestar socorro a uma vítima masculina, identificada como detento do CPP. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram o óbito do homem.

Diante da gravidade da situação, a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos necessários.