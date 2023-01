Desvio na marginal norte do Túnel de Taguatinga é liberado para uso

O desvio estava inicialmente previsto para ser liberado no sábado (7). Mas as fortes chuvas que caíram sobre Taguatinga atrasaram o trabalho

O desvio da marginal norte do Túnel de Taguatinga já está liberado para uso. As três faixas de rolamento que deslocam o trânsito para a direita, afastando os veículos do canteiro de obras, receberam pavimentação asfáltica nesta segunda-feira (9). E, na tarde de terça (10), a pista foi aberta para os motoristas. A mudança afeta o trecho final da via de ligação entre a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e a Avenida Elmo Serejo.

“Normas de segurança do trabalho pedem que o tráfego esteja a uma distância de aproximadamente 5 metros do canteiro de obras. Assim, em caso de acidente, tanto os operários quanto os motoristas estarão resguardados”, informa Antônio Carlos Ribeiro Silva, engenheiro civil da Secretaria de Obras e Infraestrutura. “Vamos reforçar ainda mais a segurança instalando barreiras de concreto que delimitam a área de construção”.

O desvio estava inicialmente previsto para ser liberado no sábado (7). Mas as fortes chuvas que caíram sobre Taguatinga impediram a aplicação da massa asfáltica na pista de 80m. “Foi necessário esperarmos por um dia de estiagem para que a base da via ficasse seca”, comenta Antônio Carlos. “A aplicação do asfalto em si foi rápida, terminamos na própria segunda-feira”.

De acordo com informações do coordenador de Policiamento de Trânsito da Região Oeste do Departamento de Trânsito (Detran-DF), Cleber Farias, agentes têm atuado nas proximidades do desvio para resguardar a segurança do trânsito e evitar acidentes. “Incentivamos os motoristas a reduzir a velocidade e orientamos o fluxo dos veículos”, conta. “Também auxiliamos na entrada e saída de caminhões e maquinários que operam na obra daquele trecho”.

A mudança na saída da marginal norte do Túnel de Taguatinga é provisória. O desvio será usado até que a alça de conexão entre o boulevard do complexo viário e a Avenida Elmo Serejo seja concluída. A pista suspensa, exclusiva para ônibus, é apoiada por duas muralhas com 80 m de comprimento cada. A altura dos paredões varia de 4 a 1 m.

Com informações da Agência Brasília