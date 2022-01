Desvio na Epig começa a funcionar a partir desta quarta-feira, 2

O desvio começa a funcionar a partir desta quarta, 2. A intervenção é precisa para o avanço dos serviços de construção do viaduto no local

Motoristas que transitam pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) devem se manter atentos ao pequeno desvio executado na via, próximo a intersecção com os acessos ao Parque da Cidade e ao Sudoeste. O desvio começa a funcionar a partir das 21h desta quarta-feira, 2. A intervenção é precisa para o avanço dos serviços de construção do viaduto no local.

O desvio, de aproximadamente 200 metros, de cada lado da via, manterá o número de faixas já existentes e contará, também, com sinalização vertical e horizontal para facilitar a adaptação daqueles que circulam pela região. A obra ainda está no estágio inicial, com 12% dos serviços finalizados e com destaque para a drenagem, cuja execução atingiu a cifra dos 90%.

“Nós nos preocupamos com a mobilidade do cidadão e queremos que o impacto seja o menor possível dentro das limitações inerentes a uma obra de grande porte”, pontuou o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Dessa forma, nossos fiscais, com apoio do Detran, estarão analisando o funcionamento do desvio diariamente para verificar a necessidade ou não de alguma alteração.”

Uma das modificações é a desativação do abrigo de ônibus situado em frente à entrada e saída do Parque da Cidade, próximo ao edifício-sede da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os demais pontos de transporte coletivo permanecem em funcionamento normal.

As obras

O viaduto será construído na intersecção da Epig com o Sudoeste e o Parque da Cidade – local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. O investimento previsto é de R$ 27 milhões.

Os trevos na Epig serão feitos em trincheiras, ou seja, de forma subterrânea. Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais de passar por semáforos e retornos: seguirá direto para a Avenida das Jaqueiras, passando por baixo da Epig. A mudança também permite sair do Sudoeste, na altura da avenida, e pegar a Epig no sentido Plano Piloto (e vice-versa) sem a necessidade de retorno.

*Com informações da Agência Brasília