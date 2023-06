Desfile das escolas de samba do DF terá 40 vagas para ambulantes

Interessados devem fazer credenciamento nesta segunda-feira (12). Evento será de 23 a 25 de junho, no Eixo Cultural Ibero-americano

A Secretaria Executiva das Cidades vai cadastrar interessados no trabalho de ambulante para o desfile das escolas de samba, que será promovido no período de 23 a 25 de junho, no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte). Serão disponibilizadas 40 vagas para barracas que ficarão situadas atrás da arquibancada, em frente à passarela do samba.

Os ambulantes devem comparecer nesta segunda-feira (12), das 9h30 às 12h e das 14h às 17h, no Anexo do Palácio do Buriti, sala 911, para requerer a concessão da licença eventual. É necessário apresentar original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço em nome do requerente.

Caso haja mais interessados do que vagas disponíveis, será feito sorteio após o término das inscrições de requerimentos, com presença de ambulantes.

A divulgação dos contemplados será no dia 13 de junho, na parte da tarde, no site da Segov, na aba Editais.

A entrega das licenças eventuais ocorrerá na próxima quinta-feira (15), das 9h30 às 12h e das 14h às 17h, no mesmo local do credenciamento.

Agência Brasília