Desfile das escolas de samba do DF só acontecerá em 2025

Após reunião com representantes das ligas das escolas regionais, escolha foi pela não realização fora do período de Carnaval

O desfile das escolas de samba do Distrito Federal só acontecerá em 2025, no próximo Carnaval. A declaração foi dada ao Jornal de Brasília pelo secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec/DF), Cláudio Abrantes. De acordo com o chefe da pasta, a Secretaria trabalhará em um projeto específico para as escolas de samba ao longo de um ano, que deverá se chamar “Ações do Samba”.

O projeto, custeado pela Secec/DF, deverá fomentar a promoção cultural, formação e capacitação de artistas, produção de eventos, gestão cultural e fortalecimento dos circuitos e plataformas, além de incentivar ações das próprias escolas de samba nas comunidades locais. “Não vamos ter desfile, mas vamos ter essas diversas ações de encontros, shows, eventos, ensaios públicos, como acontecem em outros grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, escolha e trabalho junto aos sambas de enredo”, explicou Abrantes.

“Nós fizemos um acordo com as escolas de samba. Vamos trabalhar por um ano inteiro em diversos eventos do samba, de formação, oficinas, encontros de bateria e desfiles pockets [pequenos]. Vamos trabalhar o ano inteiro para que, no ano que vem, a gente tenha o desfile das escolas de samba no período do Carnaval”, prometeu o secretário.

A decisão aconteceu após uma reunião com os dirigentes das organizações das escolas de samba no fim de janeiro, na qual houve consenso de que o desfile fora de época não tem o mesmo impacto quanto dentro dos dias de Carnaval – como aconteceu em junho de 2023.

Apesar de ainda não haver previsão de orçamento a ser desembolsado especificamente para as ações ao longo do ano, para o desfile de carnaval das escolas de samba, serão destinados R$ 1 milhão até o momento, com recursos fundos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O detalhamento quanto a possíveis processos seletivos devem ser publicados nos próximos meses, conforme a pasta avança nos planejamentos do projeto.

Já as discussões e definições relacionadas aos investimentos já destinados para os desfiles “estão sendo conduzidas em busca de melhores estratégias de apoio a esta categoria carnavalesca”, de acordo com a pasta. “O processo de definição do número de escolas participantes será realizado de maneira participativa, considerando as dinâmicas e necessidades específicas do cenário carnavalesco do DF.”

Sucesso em 2024

De acordo com Abrantes, o Carnaval em Brasília neste ano superou as expectativas. “O nosso pré-carnaval já tinha sido um sucesso. Este é um Carnaval seguro, de paz, de diversidade – e isso dá para nós aquela certeza que muitos já têm: da força do Carnaval de Brasília. Então estamos muito felizes”, destacou. A expectativa era de que os eventos espalhados pelo DF reuniriam mais de 1,5 milhão de pessoas. O balanço de público total ainda está sendo levantado pela pasta.

“O dever está cumprido, tivemos nossos objetivos cumpridos. A gente aumentou a participação de blocos, quase dobramos. Ano passado foram 33 e esse ano 56 blocos, em 17 RAs [Regiões Administrativas] envolvidas. Então é um Carnaval democrático, inclusivo, de diversidade e, principalmente, que abrange todo o Distrito Federal”, disse.

De acordo com o secretário, os objetivos do Carnaval foram atingidos, mas há um entendimento de que é preciso fazer ainda mais. A partir de março, portanto, a Secec já começa a se reunir com o Grupo de Trabalho do Carnaval para discutir os festejos de 2025.

Retorno econômico

Diante do público que compareceu ao Circuito Brasília em Folia, Abrantes destaca que “está muito feliz” com a resposta da população da capital. O retorno na economia, segundo ele, deverá ser de, no mínimo, R$ 200 milhões. “Nos enche de orgulho e também de argumento. Muita gente questiona e diz que gastamos muito no Carnaval. Eu não chamo de gasto, chamo de investimento”, ressaltou o secretário.

“O retorno em impostos e em participação, embora ainda seja um movimento pequeno de turistas de fora, mas um movimento da própria cidade, mantendo-a viva no período de Carnaval, Há alguns anos, Brasília era quase uma cidade fantasma no Carnaval – e hoje não. Está aí a prova de que temos um público grande”, disse.

A partir do sucesso da programação dos bloquinhos, Abrantes ressalta que os próximos passos são para um planejamento bem orquestrado, baseado em um método mais elaborado, para que Brasília entre dentro dos circuitos dos grandes carnavais do país. “Temos um potencial muito grande. O DF esteve envolvido no Carnaval. O que tivemos foi um espetáculo, realmente algo digno de grandes centros de Carnaval no país”, acrescentou.

A Secec ressalta a geração de emprego, renda e fortalecimento da economia criativa da capital durante os dias de Carnaval deste ano. “A pasta planeja reunir representantes de matrizes carnavalescas e órgãos governamentais para alinhar diretrizes, objetivos e metas visando o Carnaval de 2025”, explicou.