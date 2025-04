Desburocratização do acesso ao licenciamento ambiental é tema de exposição do Sebrae Inova 2025

O Instituto Brasília Ambiental está entre os expositores do Sebrae Inova 2025, que segue até esta sexta-feira (11), no Centro de Eventos Brasil 21. Voltado para empreendedores e pessoas interessadas em desenvolver ou expandir os negócios, o encontro reúne palestras, rodadas de negócio, bate-papos e estandes com apresentação de produtos e serviços.

Com foco em desburocratizar o acesso ao licenciamento ambiental e aproximar o poder público do cidadão, a autarquia divulga, no estande institucional, informações sobre a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSIM). Por meio da RedeSIM, os empreendedores são informados, desde o cadastro, se a atividade a ser desenvolvida exige ou não o licenciamento ambiental.

“Aproximar o poder público da sociedade é essencial para construirmos uma gestão pública mais eficiente e conectada com os interesses da população. A presença do Brasília Ambiental no Sebrae Inova 2025 mostra o quanto o órgão está conectado com a inovação e com iniciativas comprometidas com o futuro da nossa cidade, levando conhecimento e orientação aos empreendedores e cidadãos”, destacou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

Segundo o presidente do instituto, Rôney Nemer, o licenciamento ambiental é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento sustentável do DF. “Trazer essas informações para perto da sociedade significa avançar na cultura da regularização ambiental e tornar o processo mais eficiente e acessível”, afirmou.

“Nosso objetivo é simplificar o acesso a informações importantes e garantir que os empreendedores compreendam os procedimentos iniciais, principalmente em relação ao licenciamento ambiental. Com esse evento, o Sebrae Inova viabiliza ao Brasília Ambiental o contato direto com o público, estudantes e atendimento individualizado em nosso estande”, explicou a assessora da Superintendência de Licenciamento Ambiental (Sulam), Jeiza Rodrigues.

No estande do instituto, os servidores da Sulam além de falar sobre a RedeSim, apresentam o novo sistema de peticionamento eletrônico do Brasília Ambiental, denominado Harpia, que facilita o trâmite de processos e reduz a burocracia, distribuem fôlderes educativos ao público, com informações sobre a vegetação nativa do Cerrado, os mamíferos da região e as abelhas, reforçando a proposta de educação ambiental.

Analista dos Correios, Bárbara Dumont visitou o estande do Brasília Ambiental e elogiou a iniciativa: “Temos vários parques espalhados por Brasília, e eu frequento com o meu filho o de Águas Claras. É interessante perceber que estão sendo bem cuidados, que existe fiscalização e pessoas empenhadas em melhorar o acesso e regulamentar o uso dessas áreas. A explicação sobre a fauna e flora do Cerrado foi maravilhosa. O estande está bem-preparado, com pessoas simpáticas”.

*Com informações do Brasília Ambiental