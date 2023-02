DER institui comissão para elaborar edital de concurso público do órgão

A remuneração prevista no edital variou de R$ 2.231,09 para profissionais de nível médio a R$ 2.891,27 para profissionais com graduação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal da última sexta-feira (10), o nome dos servidores da autarquia que formarão a comissão que vai trabalhar na elaboração de estudos preliminares e no levantamento de dados para, na sequência, elaborar o edital do concurso público para o órgão.

A comissão terá o prazo 30 dias para conclusão dos trabalhos, que apontará as necessidades da autarquia em relação a cargos, número de vagas e remuneração. Por enquanto, nenhum destes dados estão definidos.

O presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior, informou que a expectativa é que, com o lançamento do edital, a defasagem no quadro de pessoal do órgão seja sanada. “O último concurso foi realizado em 2008. Então, estamos há 15 anos sem o ingresso de novos servidores, o que tem gerado uma carência muito grande em todas as áreas da autarquia”, disse.

O último concurso

Em 2008 o DER-DF admitiu 221 novos servidores para cargos de nível médio e superior.

A remuneração prevista no edital variou de R$ 2.231,09 para profissionais de nível médio a R$ 2.891,27 para profissionais com graduação. O regime de trabalho da autarquia é de 40 horas semanais.

Para nível médio, as vagas foram para as especialidades de agente administrativo, desenhista, motorista, operador de máquinas, técnico em contabilidade, técnico de estradas, técnico de trânsito rodoviário, técnico em edificações, técnico operacional em faixas de domínio.

Já para nível superior, as vagas foram para as funções de administrador, analista de sistemas, arquiteto, biólogo, direito e legislação, engenheiro civil, engenheiro florestal, estatístico, geógrafo e geólogo.

A expectativa é de que, neste próximo concurso, todas essas vagas também sejam oferecidas.

*Com informações da Agência Brasília