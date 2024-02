DER encerra Campanha Carnaval 2024 com mais de 4 mil atendimentos

Pessoas de todas as idades foram orientadas sobre atitudes que garantem um trânsito mais seguro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), por meio da Diretoria de Educação de Trânsito e da Diretoria de Fiscalização de Trânsito, concluiu, nesta terça-feira (13), as ações efetuadas em meio ao período de pré-Carnaval e nos dias oficiais de folia. Durante a Campanha Carnaval 2024 cerca de 4.500 pessoas foram atendidas nas ações.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos da mistura de álcool e direção e de reforçar a importância do respeito às leis de trânsito, também foram realizadas blitzen de fiscalização educativa. Todas as atividades de utilidade pública visaram diminuir os riscos de acidentes para todos os modais.

Conscientização e diversão

As ações tiveram início no último dia 3 com a realização de uma blitz educativa na Estrada Parque Indústrias Gráficas (DF-011). Na terça-feira de Carnaval (13), uma operação similar foi realizada na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), nas proximidades do Shopping Popular. Nos dois dias, 600 pessoas foram abordadas.

No dia 7, foi realizada uma operação no Terminal Rodoviário da Samambaia Sul. No dia posterior, a equipe de agentes de trânsito rodoviário e educadores compareceu ao Terminal Rodoviário do Recanto das Emas. Entre quarta e quinta-feira da última semana, 550 pessoas receberam orientações de segurança no trânsito.

“O Carnaval é um momento de alegria e de festa, mas nós não podemos esquecer que a segurança vem em primeiro lugar. E essas campanhas ajudam a reforçar a necessidade de respeitar as regras de trânsito para evitar acidentes e preservar vidas”, destaca a dona de casa Gezielma Alves, 39 anos.

No sábado de Carnaval (10), em uma atividade integrada do GDF Mais Perto do Cidadão, em uma ação de combate à dengue efetuada em Vicente Pires, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), aproximadamente 300 pessoas receberam informações para reduzir o número de acidentes nas estradas.

No domingo (11), uma grande atividade voltada principalmente às crianças, mas que orientou o público de todas as faixas etárias, foi realizada em um shopping da cidade. A equipe deu orientações de como manter o trânsito cada vez mais seguro para cerca de três mil pessoas que estiveram no centro comercial.

De acordo com a superintendente de trânsito substituta do DER-DF, Graziela Portela, o objetivo da campanha foi amplamente alcançado. “Durante as ações realizadas neste Carnaval, o DER atingiu, mais uma vez, o propósito de fazer com que o maior número possível de pessoas perceba que respeitar as leis de trânsito faz toda a diferença para reduzir o número de sinistros e preservar vidas em todos os modais”, ressalta a superintendente.

*Com informações do DER-DF

Agência Brasília