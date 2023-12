Deque do Lago Veredinha transforma paisagem de Brazlândia

Plataforma de 95,5 m² foi construída com foco na sustentabilidade e utilizou madeiras reaproveitadas pela Novacap

O comerciante Marcos André Oliveira, 38 anos, trabalha há seis anos com o aluguel de pedalinhos no Lago Veredinha e afirma que o cartão postal de Brazlândia, um dos mais icônicos da cidade, ficou ainda mais bonito após a conclusão do novo deque de madeira às margens do espelho d’água. “O movimento é outro graças ao deque. Estamos recebendo muitas famílias que vêm de fora da cidade só para tirar foto aqui e ver o pôr do sol”, resume.

Recentemente, a plataforma recebeu os últimos retoques na pintura antes de ser entregue para uso da população. “Foi uma obra muito bem feita, ficou bem legal”, defende Oliveira. “Desde que terminaram, o deque ficou ótimo e as pessoas estão usando bastante”, acrescenta.

O novo deque do Lago Veredinha é uma iniciativa da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para a cidade, construído a partir de materiais reciclados. “Trata-se de uma demanda antiga da comunidade local que temos a maior satisfação em atuar na execução, uma vez que é um espaço amplamente utilizado para o esporte e o lazer dos frequentadores”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Escorada em estrutura metálica, a plataforma conta com 95,5 m² de área e tábuas de madeiras provenientes de árvores removidas pelas equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da companhia. ”Uma grande satisfação é saber que o material empregado no local é fruto de materiais reciclados, ou seja, ainda estabelece uma consciência ambiental na produção”, completa.

A orla do Lago Veredinha, uma área de 24,5 mil m², passou recentemente por uma reforma completa, com serviços de pintura, capinação, limpeza e diversos reparos. De cara nova, o espaço oferece quadra poliesportiva, parquinhos e equipamentos de ginástica e se tornou um dos pontos de encontro da comunidade.

Com informações da Agência Brasília