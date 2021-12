Deputados aprovam novo crédito para empresas de ônibus

Os projetos votados somam R$ 421,30 milhões em crédito suplementar ao Orçamento

HYLDA CAVALCANTI

Os deputados distritais aprovaram, em segundo turno, nesta quarta-feira (1º), projeto de lei do Executivo que abre mais um crédito suplementar no Orçamento de 2021 para as empresas de ônibus do transporte público. Este é o quarto aprovado este ano, desta vez, orçado em R$ 166 milhões.

Durante o debate sobre a matéria, o deputado Chico Vigilante (PT), favorável à aprovação do novo crédito, disse que caso não fosse repassado o valor, as tarifas aumentariam para os passageiros, motivo pelo qual, mesmo sendo oposição ao Governo, estava tomando essa posição. “Sabe quanto seria a passagem hoje se não fosse aplicado esse recurso? R$ 10,90”, afirmou.

Já o vice-presidente da Casa, Rodrigo Delmasso (Republicanos) argumentou que o Distrito Federal tem um dos maiores custos de transporte público do Brasil e defendeu a aprovação da matéria para que o valor das passagens não sofra reajuste. “O DF tem o menor índice de passageiro por quilômetro do país. Quanto menor o índice, maior o custo do transporte, então não dá para comparar o transporte coletivo do Distrito Federal com o de qualquer outra cidade do país”, frisou.