Deputados aprovam mais R$ 352,5 milhões para a saúde

Recursos serão utilizados para garantir funcionamento dos hospitais de Base, da Criança, de Santa Maria e das 13 UPAs

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) autorizou, nesta quarta-feira (29), a destinação de mais R$ 352,5 milhões para compor o orçamento da Secretaria de Saúde. O recurso será para o custeio da estrutura da pasta, sendo destinado para 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e para os hospitais da Criança José de Alencar, de Base e Regional de Santa Maria.

O Projeto de Lei nº 2.858, de 2022, já tinha sido aprovado em primeiro turno na sessão ordinária da terça-feira (28) pela maioria dos deputados presentes. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca que o recurso será fundamental para o funcionamento das unidades. “O valor estava previsto no orçamento e será destinado para pagamento de pessoal e compras de insumos”, explica.

Só nas UPAs e nos dois hospitais regionais, a média de atendimento diário é de 5,5 mil pacientes. Para a diretora-presidente do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (Iges-DF), Mariela Souza, os recursos serão essenciais para manutenção das atividades nas unidades.

“São dois hospitais de grande porte e todas as UPAs do DF. O crédito aprovado hoje garante que a população possa continuar contando com esse atendimento”, afirma ela, que acompanhou a votação do primeiro turno do projeto ao lado da secretária de Saúde no plenário da CLDF.

Na mesma linha, a superintendente-executiva do Hospital da Criança José de Alencar, Valdenize Tiziane, destaca que a unidade tem compromissos que demandam o valor do custeio e que seria inviável oferecer o atendimento sem o orçamento. “Sem esse repasse, só teríamos recurso até julho para honrar os nossos compromissos. Agora temos mais um fôlego”, comemora.

Agentes comunitários

Os deputados distritais também aprovaram em plenário o pagamento de gratificações a agentes comunitários. Com 19 parlamentares presentes e favoráveis, esses profissionais vão passar a receber as gratificações de incentivo às ações básicas de saúde e a de movimentos.

A medida alterou a Lei nº 6.133, que garantia gratificação apenas aos agentes comunitários que atuavam na região administrativa em que residem. Com a alteração, todos os agentes passam a receber o benefício.

A Lei nº 6.133 estabelece a Estratégia Saúde da Família como modelo da atenção primária do Distrito Federal e promove medidas para seu fortalecimento.

Com informações da Agência Brasília