Deputado homenageia policiais civis mulheres do DF

Autor da iniciativa, deputado entrega Moções de Louvor aprovadas pela CLDF a cerca de 15 policiais civis mulheres da capital, em cerimônia realizada pelo Sinpol-DF

Em comemoração ao Dia da Policial Mulher no Distrito Federal, 6 de setembro, o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) representará a Câmara Legislativa do Distrito Federal em homenagem a policiais civis mulheres do DF. A Solenidade será realizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), e na cerimônia serão entregues Moções de Louvor, aprovadas pelo Poder Legislativo. A iniciativa da homenagem é de autoria de Claudio Abrantes.

“De forma simbólica, e muito verdadeira, queremos falar com a sociedade sobre o valor das mulheres que integram a nossa Polícia Civil, bem como todas as demais forças de segurança do Distrito Federal”, disse Claudio Abrantes.

Cerca de 15 policiais mulheres receberão as moções, representando o contingente feminino da corporação. Os nomes das homenageadas foram repassados ao gabinete do deputado Claudio Abrantes pelo Sinpol-DF.

“A presença da mulher em todos os postos da sociedade, em todas as instâncias, é cada vez mais patente, e isso deve ser comemorado com um avanço social crescente”, destaca Claudio Abrantes. “Mas ainda há muito a ser conquistado, e ratifico meu compromisso de seguir trabalhando, cada vez mais, nesse sentido”, completou o deputado.

A cerimônia de entrega das Moções ocorrerá no auditório da Direção-Geral da PCDF, no Complexo da Polícia Civil, na próxima segunda-feira (13/9). A cerimônia será presidida pelo presidente do Sinpol-DF, Alex Galvão.