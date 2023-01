Deputado amplia trabalho por garantias e mais direitos para os vigilantes do DF

Segundo ele, em poucos dias de governo do presidente Lula (PT), as coisas já começaram a mudar para os trabalhadores do setor

Chico Vigilante (PT) participou de assembleia da categoria na noite de ontem (12) e disse que, se não houver negociação para a convenção coletiva da categoria, o DF poderá vir a ter maior greve dos vigilantes da história

Durante assembleia realizada ontem (12), no centro de Brasília, com os vigilantes, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) disse que está otimista com a garantia de direitos e a busca por novas conquistas para estes profissionais no governo Lula. Ele também afirmou que tem atuado, ao lado dos diretores do sindicato dos vigilantes do Distrito Federal e da Confederação Nacional dos Vigilantes em várias reuniões com autoridades com o objetivo de discutir a situação dos trabalhadores do setor. Os vigilantes estão discutindo a convenção coletiva e ficaram de realizar uma segunda reunião no próximo dia 25.

Vigilante destacou que se não houver acordo com o patronato em relação à convenção, poderá ser feita, nos próximos meses, “a maior greve na história dos vigilantes do DF”.

O parlamentar contou que em poucos dias de governo do presidente Lula (PT), as coisas já começaram a mudar para os trabalhadores do setor. “Tivemos audiência com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Com Lupi, conversamos sobre a questão da aposentadoria especial dos vigilantes. Com Marinho, sobre o estatuto da segurança privada. Além desses dois encontros positivos, em fevereiro vamos atuar no Congresso pela aprovação do projeto sobre o piso nacional dos vigilantes, da deputada Erika Kokay (PT)”, relatou.

Está programada também, para a próxima segunda-feira (16), uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal sobre um decreto que discipline a vigilância em todo o Brasil, conforme contou o distrital.

Convenção coletiva – Em relação à convenção coletiva da categoria, Vigilante disse considerar absurdo o que o patronato está fazendo com os trabalhadores do setor. Conforme informou, além de ter sido cortado o ticket de muitos vigilantes, os patrões estão querendo acabar com plano de saúde e tentando incluir na convenção o trabalho intermitente.

“Não aceitaremos isso e vamos encaminhar um documento a todos os órgãos mostrando quem é que não está querendo fazer a convenção com os vigilantes. No momento oportuno poderemos fazer a maior greve na história dos vigilantes do Distrito Federal, pois estamos atentos para garantir os devidos direitos dos trabalhadores”, acentuou.