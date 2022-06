Deputada distrital acusa colegas de irem trabalhar alcoolizados

“Muitos chegam alcoolizados. Isso é normal, porque a vida não é fácil”, afirmou a deputada distrital e pré-candidata a deputada federal

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ficou bem movimentada nessa última semana. Isso porque Julia Lucy (União Brasil), deputada distrital e pré-candidata a deputada federal, acusou seus colegas da CLDF de chegarem “alcoolizados” ao local de trabalho. Apesar de fazer a acusação, nomes não foram citados.

“Muitos chegam alcoolizados. Isso é normal, porque a vida não é fácil. Então, não é todo mundo que tem condição de ter válvula de escape saudável”, afirmou Julia Lucy no lançamento da pré-candidatura de João Renato a deputado distrital.

Segundo a deputada, muitos fazem uso de Venvanse, utilizado no tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. “Eu tenho na Câmara uns cinco colegas que ficam à base de Venvanse o dia inteiro”, afirmou, novamente sem citar nomes.

Respondendo a acusação feita por Lucy, o deputado Hermeto pediu que a mesa diretora da CLDF tomasse providências. “Não é a primeira vez que a senhora deputada tenta difamar o nome da Câmara Legislativa e o nome dos deputados. Vou esperar providências e, caso isso não aconteça, eu mesmo, como corregedor, vou consultar o regimento interno e pedir explicações”, completou.