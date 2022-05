Depósito de materiais recicláveis pega fogo no Paranoá

Quando o CBMDF chegou ao local, o incêndio já danificava os materiais que estavam no terreno e ameaçava duas residências próximas

Um incêndio a um depósito de materiais recicláveis aconteceu no Paranoá, próximo à Escola Classe 6, nesta terça-feira, 17. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro. O fogo tomou proporções grandes e foi necessário o uso de mais de 20 mil litros de água para conter a situação.

Quando o CBMDF chegou ao local, o incêndio já danificava os materiais que estavam no terreno e ameaçava duas residências próximas.

Feito o controle, as equipes continuam os trabalhos de rescaldo no local com o auxílio de uma retroescavadeira cedida pela administração do Itapuã. Durante o combate, um carro pipa que passava pelo local ainda ofereceu ajuda.

O incêndio escalonou de forma rápida, pois os materiais existentes no local eram facilmente inflamáveis. Além de papéis, plásticos e borrachas, foi queimado um veículo e parte do galpão.

Segundo informações de populares, o incêndio teve início em um amontoado de papelão.

A perícia de incêndio foi acionada.