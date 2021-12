Denúncia de estupro dentro de hotel de luxo em Brasília

A principal suspeita de cometer o crime é uma massagista que presta serviços para o hotel

Por Tereza Neuberger

O hotel Meliá Brasil 21, que fica localizado no coração de Brasília teria sido cenário de um estupro cometido contra uma hóspede chilena, de 47 anos, que estava de passagem com seu filho pela capital.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam I), e a principal suspeita de cometer o crime é uma massagista que presta serviços ao hotel de luxo.

A hóspede chilena e o seu filho estavam hospedados na suíte presidencial do hotel Meliá Brasil 21, ela teria sido recebida pelo gerente do hotel e acomodada no apartamento 1902, no dia 19 de dezembro. Mais tarde, no mesmo dia, o filho da vítima teria entrado em contato com a recepção do hotel e solicitado o serviço de massagem oferecido pelo hotel a pedido da mãe.

Conforme solicitado, um funcionário do Meliá Brasil 21 entrou em contato com uma massagista que presta serviços para o hotel, porém não compõe o quadro fixo de funcionários, e ela foi até a suíte presidencial para atender a solicitação.

No dia seguinte, 20 de dezembro, a chilena teria enviado um e-mail para recepção do hotel. No e-mail a hóspede relatou uma situação traumática pela qual teria passado no dia anterior, porém ocultou o nome de quem teria causado tal situação e também o momento em que teria ocorrido. Ela chegou a solicitar que a segurança dentro do hotel fosse reforçada e levantou a possibilidade de ser escoltada até o aeroporto, em seu check-out que estaria marcado para 22 de dezembro.

Em meio a situação, os funcionários do hotel dialogaram com a hóspede a fim de entender melhor o que teria acontecido com ela. Eles insistiram para que ela detalhasse o que de fato ocorreu nas dependências do hotel, a chilena se mostrou muito abalada e não teria conseguido dar mais detalhes, porém revelou que teria sido estuprada por um funcionário do hotel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao conferir nas câmeras de segurança os funcionários do hotel identificaram que naquele dia, a massagista teria sido a única pessoa a entrar na suíte presidencial em que a chilena estaria hospedada.

O filho da chilena também estava na suíte no momento em que a massagista foi até lá para atender a solicitação da hóspede. Ele detalhou aos responsáveis pelo hotel que a massagista seria a autora do estupro.

De acordo com o rapaz, após receber a massagista na suíte ele teria aguardado na sala, enquanto ela estaria no quarto com a sua mãe. Ele conta que a chilena teria falado para a massagista que “não queria fazer aquilo, que só queria a massagem”, e após um determinado tempo, a mãe abriu a porta do quarto, e estaria atordoada e chorando muito.

No momento em que os funcionários tomaram conhecimento da situação, a chilena e o filho foram transferidos para outro apartamento e a suíte presidencial foi isolada, para que os vestígios pudessem ser mantidos intactos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os vestígios havia uma mancha de sangue encontrada no chão do quarto. Após passar por perícia, os investigadores constataram indícios de violência e resistência no quarto. Também foram encaminhadas à polícia as imagens das câmeras de segurança.

O caso segue sob investigação da Deam I, que informou não poder repassar mais detalhes do fato em virtude de manter a preservação à vítima.

Em nota, o hotel Meliá Brasil 21 informou que “está prestando todo o suporte para a investigação do mesmo, bem como todo atendimento necessário à hóspede.”