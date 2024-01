Dengue: GDF pede a contratação de 250 servidores da saúde para ajudar no combate

De acordo com a proposta do executivo, serão destinados R$ 20,5 milhões no orçamento para custear os novos servidores em 2024

Ontem (30), durante lançamento do novo sistema de limpeza e desobstrução e drenagem pluvial, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que a iniciativa também irá ajudar no combate à epidemia de dengue que vive o Distrito Federal, já com seis mortes confirmadas pela doença. Além disso, o chefe do Buriti também confirmou o envio de projeto para a Câmara Legislativa do Distrito Federal para que o GDF seja autorizado a chamar mais agentes de saúde.

“O DF está em epidemia, temos um número muito grande de pessoas sendo atendidas nas Unidades Básicas de Saúde, nas tendas de hidratação. Liberamos recursos para a compra de mais testes rápidos, e estamos fazendo tudo que é possível para ajudar a população”, acrescentou o governador no evento,, em Ceilândia.

De acordo com a proposta do executivo, serão destinados R$ 20,5 milhões no orçamento para custear os novos servidores em 2024. Para 2025, a previsão é de R$ 23,2 milhões, e para 2026, é de R$ 23,6 milhões.

A expectativa, de acordo com Wellington Luiz (MDB), presidente da CLDF, é de que a proposta seja votada em sessão extraordinária amanhã (1º). “A Câmara vai fazer a sua parte para atender as necessidades da população”, afirmou o deputado.