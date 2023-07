Delegado da PF que causou acidente e fugiu é demitido do cargo

Ele causou um acidente automobilístico em Brasília, no Eixão Sul, no dia 16 de dezembro de 2021, deixando duas vítimas e fugindo do local

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de ontem (11) a decisão de demissão de Renato Pagotto Carnaz, que era delegado da Polícia Federal. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, justificou a decisão:

“Por praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial; deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos; prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial; dar causa, intencionalmente à danificação de objeto pertencente e confiado à sua guarda; e praticar ato de improbidade administrativa”.

Ele teria causado um acidente automobilístico em Brasília, no Eixão Sul, no dia 16 de dezembro de 2021. De acordo com a investigação, ele dirigia em alta velocidade e provocou o acidente, que deixou duas pessoas feridas, e fugiu sem prestar socorro.

Duas testemunhas – um motorista de aplicativo e a passageira – passavam pelo local no momento do acidente e filmaram o carro do delegado até ele entrar na sede da superintendência da Polícia Federal. A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o veículo que era conduzido por ele, uma viatura descaracterizada, no pátio da superintendência. O automóvel tinha marcas de batida.

Porém, a placa do veículo não era a mesma que apareceu no vídeo gravado pelas testemunhas. Os investigadores concluíram que foi feita uma troca para dificultar a identificação do carro.

Pagotto já havia sido afastado do cargo em 2022 pelo mesmo motivo, mas acabou retornando ao posto.