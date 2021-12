Defesa Civil alerta para a abertura das comportas do Lago Paranoá

O objetivo é executar os procedimentos no período diurno, possibilitando as ações necessárias para a manutenção da segurança

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) emitiu, nesta quinta-feira (9), um alerta sobre a abertura das comportas da Barragem do Paranoá, que serão abertas por volta das 08h desta sexta-feira (10). O objetivo é executar os procedimentos no período diurno, possibilitando as ações necessárias para a manutenção da segurança e minimizando o impacto à população.



A DCDF informou que realizará, previamente, a emissão de um ALERTA via SMS pela DCDF, um sobrevoo pela DCDF a bordo de um helicóptero da Policia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma varredura terrestre por militares do CBMDF e o acionamento das sirenes de ALARME por parte da CEB.

É importante que a população fique atenta aos seguintes passos: