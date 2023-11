Defensoria Pública do DF promove a quarta posse popular de servidores e membros da instituição no Arapoanga

Evento ocorrerá no sábado (2/12), das 9h às 16h, na Unidade Básica de Saúde 5 da região administrativa

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove, neste sábado (2/12), a quarta posse popular dos novos servidores e membros da instituição. O evento será realizado das 9h às 16h, na Unidade Básica de Saúde 5 – Quadra 12D, Conjunto A, Área Especial, Condomínio Mansões Arapoanga, no Setor Habitacional Arapoanga.

Na iniciativa, a população em situação de vulnerabilidade poderá receber assistência jurídica e psicossocial, orientação de vagas em creches e escolas, realizar exames de DNA e entrar com ação e execução de alimentos. Além disso, haverá atendimento da Agência do Trabalhador Itinerante, disponibilização de vagas de emprego, exposição e venda de produtos locais, prestação de informações dos programas habitacionais do DF e vacinação, entre outros.

Oferecerão serviços a DPDF; a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab); a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet); a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF); o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF); a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb); a Secretaria de Saúde do DF (SES/DF); a Secretaria da Mulher; a Ótica Mais Top; e o Cartão de Todos.

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, ressalta a importância de eventos como a posse popular para a promoção de direitos básicos da população do DF. “As pessoas em situação de vulnerabilidade podem ter suas demandas atendidas em um só lugar, sem a necessidade de se deslocar a cada uma das instituições de forma isolada. Da mesma forma, é uma maneira de os novos servidores e Defensores Públicos terem contato com a realidade que encontrarão no dia a dia da Defensoria Pública. O que rege a atuação da DPDF é a garantia dos direitos dos cidadãos”, completou.

Posses populares

Ao todo, a DPDF realizou quatro posses populares de Analistas de Apoio à Assistência Judiciária e Defensores Públicos. A primeira ocorreu em abril, no Sol Nascente, e realizou 105 atendimentos jurídicos, além de 30 psicossociais. A segunda, em São Sebastião, contou com 75 assistências. A terceira, em Água Quente, resultou em 800 atendimentos, entre serviços prestados pela DPDF e pelos parceiros da ação.

Os eventos são organizados pela Ouvidoria-Geral da DPDF, que, desde o início, articula os serviços prestados à população com as lideranças das regiões administrativas a serem assistidas.