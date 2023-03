Defensoria dará orientação jurídica em ação contra o feminicídio

A ação, criada pelo Governo do Distrito Federal, tem como objetivo propor políticas públicas voltadas à prevenção do feminicídio e à proteção

A unidade móvel de atendimento itinerante da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) participará da Caminhada contra o Feminicídio. O evento, idealizado pelo Instituto Mulheres Feminicídio Não, será realizado neste sábado (11), das 9h às 16h, no pátio da Administração Regional de Vicente Pires, em protesto contra todos os tipos de violência praticados contra as mulheres.

Durante a ação serão disponibilizados serviços como atendimentos psicossocial, orientação e assistência jurídica, principalmente na área do direito de família, para casos como divórcio, guarda (regulamentação ou alteração), ação e execução de alimentos.

Para o defensor público-geral Celestino Chupel, a prestação de serviço móvel descentraliza o atendimento dos núcleos de assistência jurídica da DPDF e o aproxima das mulheres vítimas de violência. “A equipe da DPDF prestará atendimento acolhedor e passará todas as informações necessárias”, disse.

A defensora pública e coordenadora de Promoção de Defesa dos Direitos das Mulheres da DPDF, Antonia Carneiro, explica que muitas mulheres vítimas de violência doméstica têm constrangimento, ficam envergonhadas e não se sentem acolhidas para se dirigir às instituições, delegacias e ao Poder Judiciário. “Estamos aqui para nos aproximarmos dessas mulheres”, explicou.

A DPDF também faz parte da força-tarefa para propor ações contra o feminicídio. A ação, criada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), tem como objetivo propor políticas públicas voltadas à prevenção do feminicídio e à proteção, ao acolhimento e à eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres.

Com informações da Agência Brasília