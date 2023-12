Decreto atualiza o programa Clube de Desconto do Servidor

As alterações efetuadas têm como objetivo a modernização do programa, originalmente instituído pelo Decreto n° 41.450/2020

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta segunda-feira (4), o Decreto n° 45.231/2023, que atualiza o programa Clube de Desconto do Servidor implementado na administração direta e indireta do Distrito Federal. O Clube é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

As alterações efetuadas têm como objetivo a modernização do programa, originalmente instituído pelo Decreto n° 41.450/2020. Entre as atualizações, houve a implementação de sugestões apresentadas pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

O objetivo do Clube é estabelecer parcerias estratégicas com empresas privadas de diversos setores comerciais, visando oferecer vantagens como descontos nos preços e condições especiais na aquisição de uma variedade de produtos e serviços aos servidores e empregados públicos do DF. Esses benefícios abrangem academias, farmácias, vestuário, clínicas de estética, escolas, oficinas, lojas para animais de estimação, supermercados, entre outros estabelecimentos.

Quem tem direito ao Clube de Desconto ?

Os beneficiários elegíveis para participar do programa são os servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, bem como os empregados da administração indireta do Distrito Federal. Além disso, incluem-se os servidores do Poder Legislativo, os do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), os servidores e conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Vale destacar que esse benefício se estende também aos seus familiares.

As empresas interessadas em se tornar parceiras do Clube devem preencher e assinar o Termo de Credenciamento e Adesão, seguindo o modelo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda. Esse formulário está acessível no site da Sefaz, na seção Qualidade de Vida, dentro da aba Clube de Desconto.

Atualmente, o Clube já reúne mais de 150 empresas parceiras, proporcionando descontos especiais em produtos e serviços para os servidores e empregados públicos. Além disso, organiza a Feira do Clube de Desconto, realizada mensalmente no Anexo do Buriti, assim como participa de eventos promovidos por órgãos parceiros da pasta, sempre visando promover e ampliar as vantagens oferecidas.

‘“O Clube tem desempenhado um papel fundamental na promoção da economia local, proporcionando vantagens significativas aos servidores. A expansão da lista de empresas parceiras resultará em ainda mais benefícios para esse grupo”, explica o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa.

“Buscamos estabelecer parcerias estratégicas com empresas privadas de múltiplos setores comerciais para proporcionar aos servidores e empregados públicos do Distrito Federal vantagens significativas, como descontos atrativos e condições especiais na aquisição de variados produtos e serviços’’, destaca o secretário-executivo da Sequali, Epitácio Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como obter o desconto?

Para usufruir das condições especiais oferecidas pelos parceiros do programa, o servidor deve apresentar os seguintes documentos no momento da compra: carteira digital e documento de identidade funcional com foto ou carteira de identidade.

A lista completa de parceiros e outras informações estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda ou pelo portal do Clube de Desconto.

*Com informações da Agência Brasília