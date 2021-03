Decisão judicial determina novo fechamento do comércio a partir desta quinta-feira (1º)

De acordo com informações, o governador Ibaneis Rocha recorrerá da decisão ainda nesta quarta-feira (31)

Com os setores do comércio reabertos há um dia, a 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal determinou novamente o fechamento a partir desta quinta-feira (1º). A decisão foi divulgada na noite desta terça (30).

A juíza federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira concedeu liminar até que a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 da rede pública fique entre 80% e 85%, além da lista de espera apresentar menos de 100 pacientes.

“a ocupação de UTIs chegue a um percentual que garanta o acesso a saúde, o que se espera ocorra em breve, considerando inclusive o investimento do Governo do Distrito Federal na ampliação de vagas, como se verifica com a construção de três hospitais de campanha”, diz a decisão da juíza.

A intimação do governo foi feita pela magistrada com urgência para cumprimento imediato da liminar, com fiscalização, a partir da data indicada.

Nesta terça, o DF bateu recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas, com 94 óbitos. As UTIs da rede privada do DF tinham 99,54% de ocupação. Na rede pública de saúde, a ocupação girava em torno de 97,79%.