Decisão de fechamento do comércio é de cumprimento imediato. Confira:

Na noite desta terça-feira (30), a 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal determinou que as atividades comerciais deverão fechar novamente a partir de quinta-feira (1ª). a juíza federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira concedeu liminar para que o DF retome as medidas de enfrentamento à Covid-19 revogadas na segunda-feira (29).

Na decisão, o comércio deverá ser fechado , até que a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 da rede pública esteja entre 80% e 85% e a lista de espera tenha menos de 100 pacientes.

A intimação do GDF tem urgência para cumprimento imediato da liminar, inclusive de fiscalização. O governador Ibaneis Rocha informou que irá recorrer da decisão. Confira a liminar: