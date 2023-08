De Planaltina para o palco do Rap Game 

Rapper Will se juntará à artistas locais no palco “Game Trends” de um dos maiores festivais de hip hop do Brasil

Reunindo grandes nomes do hip hop nacional, o festival Rap Game chega em Brasília com nomes de peso compondo o lineup. O evento acontecerá neste sábado (12) no complexo do Estádio Mané Garrincha e, como o gênero é uma das principais expressões culturais da cidade, o espaço contará com um palco exclusivo para artistas locais.

Dentre as mais de 20 atrações artísticas, como Djonga, Poze do Rodo, Tasha & Tracie, Pacificadores, Major RD, MC Marechal, Sidoka, DJ Seu, Recayd Mob e GuindArt’121, o evento levará para o palco um rapper de Planaltina DF, que desde seu último lançamento, há 3 meses, vem crescendo no universo musical. Renato Farias Teixeira, mais conhecido como Rapper Will, se juntará a nomes como Handriell X, Di Paula e Dj Jean Carlos no palco “Game Trends”. “É um sonho poder participar desse grande evento, uma oportunidade única. Estou muito feliz”, diz o cantor.

Formado em educação física, Will mistura em sua obra temas como amor, relacionamentos e a vida nas cidades, e conta estar empolgado com a oportunidade de mostrar seu trabalho em um evento grande como o Rap Game. “Ao receber o convite, tive uma sensação de esperança. Não desisti dos meus sonhos e deu certo. Fiquei sabendo que iria tocar pelo Guindart 121”, conta o rapper. Este, segundo ele, será seu primeiro grande evento como artista.

A plataforma foi criada para trazer visibilidade para novos produtores que estão emergindo na cena brasiliense e, por essa razão, Will conta que quer utilizar seu tempo no palco para apresentar colegas do mundo da música. “Além dos grandes artistas, como poze do rodo e Djonga, quero trazer quem compartilha dos mesmos sonhos que eu, e que também está no ‘corre’. Um mano que será meu convidado é o Du gospel. Ele é muito humilde, será incrível e estou feliz”, comemora o artista.

O espaço vai oferecer também algumas horas de OpenMic – microfone aberto – para quem quiser cantar. Esta é uma ação pouco vista em grandes festivais. Os interessados poderão se cadastrar no dia do evento e apresentar uma música ou fazer um fresstyle ao vivo. Além dos artistas, o festival, que começa às 11h, incorpora todos os demais elementos do hip-hop, como o DJ, os B-boys e até o grafite, que dará toda a identidade visual dos palcos. O evento também terá uma pista para os jovens de 12 a 16 anos.

Com sons que mesclam o rap e o hip-hop, o cantor, com seu estilo excêntrico, começou sua carreira musical em 2002 e promete, nesta sábado, mostrar todo seu potencial e conquistar os mais jovens da capital. “Quero mostrar que sou capaz e, quem sabe um dia, me tornar referência nacional”, compartilha Will. “Estou planejando um grande show. Quero impressionar o público”, revelou.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rap Game Brasília

Onde: Bosque do Estádio Mané Garrincha – Acesso pelo Portão 1

Quando: 12 de agosto, sábado, a partir das 11h

Ingressos à venda pelo site Showpass a partir de R$ 80

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Line-up completo e mais informações: @rapgamefestival

Evento não recomendado para menores de 12 anos