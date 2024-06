“De olho no Consumo”: o que fazer quando você recebe cartão de crédito sem ter pedido; assista

Por Natália Santos, Nathália Queiroz e André Loureiro

Apresentação do programa: Ana Luiza Moraes e Nathália Queiroz

Agência de Notícias CEUB

O consumidor brasileiro se vê muitas vezes perdido com burocracias e práticas abusivas no mercado. Dois casos exemplificam os desafios diários enfrentados pelos consumidores, que envolvem companhias aéreas e lojas de departamento.

A primeira história do programa “De Olho no Consumo” relata a experiência da estudante de publicidade, Isabela Cesário, que ao visitar uma conhecida loja de departamento, foi pressionada a adquirir um cartão de crédito da rede.

Após a jovem recusar diversas vezes, o cartão foi feito e a jovem descobriu uma cobrança adicional em sua fatura, sem qualquer aviso prévio por parte da empresa. “Me senti enganada”, desabafa.

No quadro Bate-bola com o consumidor, os consumidores relatam suas experiências com bagagens danificadas, cancelamentos sem explicação e a falta de assistência e cuidado por parte das companhias aéreas. “Você paga caro por um serviço e recebe um tratamento negligente”, comenta Guilherme Fernandes, empresário.

Programa no Youtube



Pensando nas dificuldades enfrentadas pelo consumidor, o programa De Olho no Consumo busca ajudar o público a entender os direitos básicos.

De Olho no Consumo é um programa que relata histórias reais, além de oferecer orientações jurídicas. O objetivo é ajudar as pessoas a evitar erros, promovendo uma cultura de consumo consciente e informado.

Assista ao episódio piloto: https://www.youtube.com/watch?v=DWUOoFFgbJk&t=3s