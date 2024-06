Sai resultado final da seleção de brigadistas

O Instituto Brasília Ambiental publicou, nesta terça-feira (18), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado definitivo do processo seletivo para contratação temporária de brigadistas florestais. Os 120 combatentes, 24 chefes de brigada e seis supervisores de brigada atuarão nas unidades de conservação do DF.

Os candidatos habilitados deverão se apresentar à sede do instituto – 511 Norte, Bloco C, Asa Norte – entre os dias 20 e 25, conforme a função classificada, em dias e horário estabelecidos no item 2 do edital nº 8, com a ficha de cadastro (disponível no site do órgão) preenchida, para firmar o contrato de serviço temporário.

Na impossibilidade de comparecimento na data ou turno estipulado, o candidato deverá enviar mensagem para o endereço eletrônico [email protected] justificando e comprovando o impedimento até as 16h do dia anterior à sua contratação, que passará pela deliberação da comissão de avaliação e controle.

Planejamento

A contratação dos 150 profissionais faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema) para prevenir e combater queimadas nas unidades de conservação espalhadas pelo DF. Os selecionados também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Confira o edital.

*Com informações do Brasília Ambiental