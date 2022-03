De catadora de lixo à professora universitária; conheça Luciana Nogueira

Em 1998 Luciana conseguiu um emprego na escola particular, mas ao final do contrato, ela ficou desempregada

Por Luana Nogueira

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

Luciana Nogueira da Silva, de 43 anos, moradora da Ceilândia, trabalhou desde muito nova para ajudar nas despesas de casa. O primeiro serviço foi como empregada doméstica aos 13 anos de idade. Ela trabalhava das 7h até 13h. Nos horários vagos e nas folgas, ela estudava. O sonho era ser advogada para ajudar crianças pobres como ela. Quando mais velha, Luciana conseguiu se inscrever para fazer o Ensino Médio integrado ao Magistério na Fundação Bradesco, onde já saiu apta a lecionar.

Em 1998 Luciana conseguiu um emprego na escola particular, mas ao final do contrato, ela ficou desempregada. Desesperada por trabalho, uma vez que sua família já dependia de seus ganhos, ela procurou emprego em diversos lugares, e achou emprego como catadora de lixo.

Em 1999 ela casou, e teve seu filho mais velho no ano de 2000. No ano seguinte do nascimento de seu filho, ela foi demitida do emprego como gari, mas conseguiu trabalhar em escolas particulares como professora. No ano de 2002, Lucia na saiu do emprego para cuidar de seu filho, que tinha problemas de saúde. . Para se sustentar, começou a trabalhar em casa fazendo crochê e enfeites de geladeira. Bordava panos de pratos e vendia para seus amigos ou vizinhos. Em julho de 2003, ela passou no concurso municipal de Campos Belos (GO).

No início de 2004, ano de nascimento de seu segundo filho, Luciana ingressou na Universidade Estadual do Goiás, cursando Pedagogia e se graduou em 2007. Em 2010, ela passou novamente na Universidade Estadual do Goiás, dessa vez cursando Letras e se gradua em 2013. Nos anos de 2006 a 2012, a então professora municipal fez 3 especializações, e teve seu terceiro filho em 2008.

Em 2014, teve a terceira filha. No ano seguinte, Luciana foi selecionada para fazer mestrado na Universidade de Brasília, terminando sua pós-graduação em 2017. Mesmo concursada no município Luciana Nogueira se inscreveu para diversos concursos até assumir como professora concursada na Universidade Estadual de Goiás, em agosto de 2016.

Atualmente, Luciana é doutoranda na Universidade de Brasília e afirma que nunca deixará de estudar. Ela sempre conciliou os estudos com a maternidade, que são as duas paixões da sua vida.