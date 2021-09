Da periferia às passarelas: Top Cufa e a moda no DF

Concurso mostra a pluralidade e diversidade estética dentro das favelas

Foi com o objetivo de mostrar, para o mercado da moda, toda a pluralidade e diversidade estética que existe dentro das favelas e periferias, que surgiu o Concurso Top CUFA. Trazido para Brasília, depois de anos acontecendo no formato nacional, em 2016, o evento organizado pela Central Única das Favelas do DF busca oportunizar os jovens moradores da periferia. “Também tem como propósito aumentar a auto estima de meninos e meninas, e transformar o estigma da estética periférica em carisma”, adianta o presidente da organização em Brasília, Bruno Kesseler.

Em sua 5ª edição, o concurso que já é tradição e referência nas passarelas do quadradinho abre inscrições, em seu site, de 27/08 a 04/09, para jovens entre 15 e 28 anos de idade. Para ingressar nesse caminho, os jovens talentos da ‘quebrada’ candanga precisarão seguir uma série de regulamentos, descritos na página web do concurso. São regras que vão desde o processo de inscrição até questões de vestuário, seletivas, entre outros temas . “As expectativas são sempre as melhores possíveis, estamos trabalhando na construção do Top Cufa 2021 a mais de 5 meses, e sem dúvidas teremos um belíssimo evento este ano”, acredita Bruno.

Novidades e oportunidade

Trabalhando com foco no mercado criativo, na formação de redes de trabalho e na visibilização de talentos, a edição deste ano traz consigo algumas novidades. A iniciativa lançará um espaço de promoção de vendas online, chamado ‘Top Feira Virtual’. Aqui, o foco é gerar negócios para empreendedores e empreendedoras do DF, que atuam no ramo da moda, da estética, do artesanato, do turismo e de quaisquer outros segmentos relacionados a esse universo. Com a proposta, o concurso estabelece uma ponte entre consumidores e vendedores, através do direcionamento do público às páginas web de suas parcerias, a partir de seu próprio site. “Seguimos trabalhando forte para abrir novos caminhos e brindar com oportunidades jovens com interesse em despontar sob os holofotes da moda, da beleza e da cultura de nosso país”, diz o presidente da CUFA.

Conforme compartilha o representante da Central, a feira virtual faz parte de um projeto maior, chamado BSB Fashion/Street. Lançada esse ano, a proposta corresponde a um desfile de moda. “Já temos um concurso que atende modelos, e agora queremos atender também os designers, estilistas, marcas e empreendedores do ramo e, claro, das periferias”, expõe Bruno Kesseler. “Brasília está carente de um grande evento de moda, nosso objetivo é ocupar essa lacuna”, acrescentou. Por se tratar de um momento marcado pela crise ocasionada pela pandemia, eventos como o desenvolvido pela CUFA se tornam ainda mais necessários. Com uma atuação muito grande e intensa desde a instalação do cenário, a Central Única das Favelas do DF acompanhou de perto a realidade e desespero das favelas.

“A feira vem trazer uma oportunidade de retomada para esses empreendedores, uma forma de gerar network e estreitar laços entre pequenos, médios e grandes empresários”, defende o presidente. Dentro do site do Top Cufa, haverá um espaço para que as marcas participantes apresentem seus produtos para o público, através de um passeio por “bancas virtuais”, podendo, assim, efetuar compras direto com o expositor.

O lançamento da marca BSB Fashion Street, por sua vez, acontecerá no dia da Grande Final do Top Cufa 2021, sendo assim, mais um diferencial. O desfile reunirá várias marcas locais e nacionais.

Experiências foram gratificantes

A ideia do Concurso Top CUFA é apresentar a comunidade uma marca sólida e construída sobre parâmetros de consciência social, para revelar empreendimentos interessados em produzir a partir do povo para o povo.

A marca BSB Fashion Street nasce com o intuito de construir caminhos àquelas iniciativas que se identificam com a periferia e suas referências. “Foi, e está sendo, um desafio muito grande realizar o projeto nesse período. É um quebra cabeça diário cujo foco é atender todos os protocolos e conseguir realizar um evento bonito e que atenda as expectativas do nosso público”, conta Bruno.

Vencedores da edição de 2020, Thawanny Gomes, Alex Lucas, Nayanne Carvalho e Daniel Gomes relembram o impacto que o concurso teve em suas vidas. “Mudou muito minha vida, porque, naquele momento, eu sofria de depressão e de outros problemas que assolavam minha identidade e minha autoestima. Ganhar reafirmou várias questões para mim e para minha comunidade”, declara o jovem Alex.

Também colhendo bons frutos da experiência, Thawanny diz ter ganho uma família desde a sua participação no Top CUFA 2020. “Quando passei na primeira etapa, foi um choque”, brinca. “Depois vieram as outras fases, e criei um vínculo com as meninas da categoria Fashion. Ficamos como uma família, elas me ajudaram em toda a minha trajetória”, relata a campeã. Ela conta ainda que, ao receber a notícia do resultado, dedicou o prêmio às novas amigas que, como enfatiza, também foram

merecedoras.