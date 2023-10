Cursos para servidores do GDF estão com inscrições abertas

As inscrições estão abertas na modalidade de Educação à Distância e para 6 atividades presenciais

Com o intuito de criar oportunidade para servidores públicos se destacarem na atividade deles, a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), promove 22 cursos. As inscrições estão abertas na modalidade de Educação à Distância e para 6 atividades presenciais.

Até o dia 18 de outubro (quarta-feira) os servidores podem se inscrever nos cursos de Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, SIGRHWEB – Extrator de dados, Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) – Módulo: Acerto de contas e Como atribuir níveis de acesso no SEI-GDF – bases e mecanismos. Até a semana seguinte, há inscrições abertas para Dominando o Canva – ferramentas e técnicas e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar.

O SEI desempenha um papel fundamental como ferramenta de gestão de documentos e processos. A atividade é importante para servidores que acabaram de ingressar no serviço público, bem como para aqueles que precisam se atualizar sobre a ferramenta.

A coordenadora de Desenvolvimento e Formação da Egov, Fabíola Salomon, destaca a importância das capacitações: “Em 2023 já atingimos o maior número de turmas presenciais e de Educação à distância oferecidos pela Egov. A nossa expectativa é expandir o conhecimento do servidor e a eficiência da máquina pública para melhor atender os cidadãos do Distrito Federal”.

Para acessar a lista de cursos presenciais com inscrições abertas, clique aqui.

*Com informações da Agência Brasília