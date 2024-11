Cursos gratuitos de copeira e assistente administrativo para mulheres estão com inscrições abertas

Oportunidade gratuita de capacitação profissional para mulheres: as inscrições para os cursos presenciais de copeira e assistente administrativo do projeto Aviva Brasília, promovido pela Secretaria da Mulher (SMDF) e o Instituto Integra Mais Um, estão abertas. As aulas, na Administração Regional do Gama, se iniciam nesta segunda-feira (25) e vão até 20 de dezembro. Interessadas devem se cadastrar na plataforma Sympla e retirar os ingressos.

Divididos em três turnos, os cursos terão, cada um, 76 horas de duração. A formação para copeira será no período matutino, das 8h às 12h, e a de assistente administrativo terá aulas à tarde e à noite, das 13h às 17h e das 18h às 22h.

É possível fazer inscrição nos dois cursos. Equipes do projeto estão disponíveis na administração, em horário comercial, para auxiliar quem tiver dificuldade em concluir o processo.

São oferecidas 300 vagas, sendo 100 para cada turno e 15 reservadas para mulheres idosas, lésbicas e transexuais, a fim de promover a diversidade e inclusão social. As participantes também serão orientadas sobre a criação de currículo, técnicas de entrevista, networking e desenvolvimento de portfólio.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, afirma que o projeto visa fortalecer a autoconfiança das alunas e ampliar o acesso ao mercado de trabalho. “A capacitação profissional é uma das principais formas de ajudar mulheres a quebrar o ciclo da violência, além de abrir novas oportunidades em suas vidas”, avalia a gestora.

“Ao investir em conhecimento, estamos proporcionando às mulheres as ferramentas necessárias para superar obstáculos e conquistar sua independência financeira”, reforça a secretária. “Essa ação reforça o compromisso deste GDF em implementar políticas públicas que geram impacto real na vida das mulheres.”

*Com informações da Agência Brasília.