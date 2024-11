XP Inc. alcança recorde de R$ 1,187 bilhão em lucro líquido e reforça crescimento sustentável

A XP Inc. (NASDAQ: XP), surpreendeu novamente no 3º trimestre de 2024, alcançando um lucro líquido histórico de R$ 1,187 bilhão. Este resultado marcante representou um crescimento de 9% em comparação ao mesmo período do ano passado e 6% em relação ao segundo trimestre deste ano. A companhia segue sólida, com uma margem de lucro de 27,5%, uma melhora significativa no ano.

Com uma base de 4,7 milhões de clientes e mais de R$ 1,2 trilhão em ativos sob custódia, a XP também viu sua trajetória de crescimento continuar a todo vapor, com um aumento de 12% nos ativos em relação ao ano passado. A receita bruta se manteve estável em R$ 4,5 bilhões, mas foi no varejo que o destaque aconteceu, com um crescimento de 10% ano a ano, alcançando R$ 3,4 bilhões. A área de Renda Fixa se destacou, com um aumento de 14% na receita.

XP Inc. mantém sua liderança no mercado financeiro com resultados sólidos e inovação contínua

Nas verticais de cross-sell, o setor de Seguros teve um crescimento expressivo de 46% nos prêmios arrecadados em comparação ao ano passado. Outras áreas, como Câmbio, Conta Digital, Conta Global e Consórcios, também mostraram um desempenho notável, com um aumento conjunto de 92% em relação ao ano anterior.

“Esse é mais um trimestre de resultados consistentes, com um crescimento de 20% nos últimos 12 meses. Estamos confiantes de que continuamos no caminho certo para entregar nosso guidance de longo prazo em 2026”, destaca Thiago Maffra, CEO da XP. Ele ressalta que o sucesso vem de um modelo de negócios focado em segmentação, desenvolvendo produtos que atendem a diferentes perfis de clientes e garantindo uma experiência única para cada investidor.

Victor Mansur, CFO da XP, fala sobre a distribuição de capital e a eficiência de recursos para fortalecer os resultados financeiros

A XP segue com sua liderança na assessoria de investimentos, com uma rede de mais de 18 mil profissionais que, juntos, fazem da XP a maior plataforma de assessoria do país. “Estamos nos mantendo dentro do caminho para a entrega do Guidance de receita e margem, e com o anúncio de uma nova distribuição de capital de R$3 bilhões, também caminhamos para estar dentro do target de Índice de Basileia. Essa maior eficiência de capital nos levará a melhores resultados de EPS e ROE”, completa Victor Mansur, CFO da XP.

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independentes do Brasil. Há 23 anos no mercado, a empresa segue transformando o setor financeiro, oferecendo uma abordagem única de assessoria e democratizando o acesso ao planejamento financeiro para todos os perfis de investidores.