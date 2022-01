Curso gratuito de capacitação para conselheiros regionais de cultura no DF

Composto por três oficinas, o curso online prepara os inscritos para exercerem suas funções com excelência.

Os Conselhos Regionais de Cultura (CRC) do Distrito Federal exercem o papel fundamental de mediadores entre os interesses da sociedade e do governo. Compostos em maioria por representantes da sociedade civil, esses órgãos têm como tarefa fiscalizar o Estado e propor políticas públicas que atendam às necessidades locais.

A fim de contribuir com a atuação dos integrantes eleitos para os CRCs, a Associação Luta pela Vida, sem fins lucrativos, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e o Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), oferecem oficinas de capacitação para os conselheiros de cultura do DF.

As inscrições podem ser feitas de 10 a 24 de janeiro pelo site www.capacitacaocrcdf.org.br. O curso terá início no dia 24 de janeiro e vai até 3 de fevereiro, com aulas em três opções de horário: às 8h, às 14h e às 19h.

Totalmente gratuito, o curso é composto por três oficinas, com duas horas de duração cada, que serão ministradas em plataforma virtual, devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19.

Com intérprete de libras e audiodescrição, as oficinas serão acompanhadas por monitores e terão os seguintes temas: Lei Orgânica da Cultura; Conselhos Regionais de Cultura; e Comunicação (veja o detalhamento de cada uma ao fim do texto).

a Secec e o CCDF, em parceria com a Associação Luta pela Vida, visam alcançar os seguintes objetivos e metas com as oficinas:

• Realizar a Capacitação aos conselheiros de cultura de forma online;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Democratizar o acesso a conteúdos importantíssimos para atuação dos conselheiros regionais de cultura, tendo em vista que todos poderão acessar de onde estiverem;

• Ampliar e democratizar os processos de participação e controle social na formulação, na execução e na avaliação das políticas culturais;

• Fortalecer as identidades, a diversidade e o pluralismo cultural do Distrito Federal;

• Integrar com outras instâncias governamentais e áreas da gestão pública, considerando o papel estratégico da cultura no processo de desenvolvimento integrado e de cidadania;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Promover o intercâmbio de experiências.

Confira abaixo o conteúdo das oficinas que compõem o curso de Capacitação:

1. Lei orgânica da cultura

1.1 Lei Orgânica da Cultura como política pública; A operacionalidade legal e social do Sistema de Arte e Cultura e seus elementos de funcionamento; Contexto histórico das instâncias de participação social no DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1.2 Instrumentos de financiamento do SAC DF e principais requisitos e mecanismos de acesso ( FAC, Termos de Fomento, Editais, LIC)

2. Conselhos regionais de cultura

2.1 O que é um Conselho Regional de Cultura; Significado dos CRC para o Sistema Nacional de Cultura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2.2 Relação dos CRCs com o CCDF, com as Administrações Regionais e Gerências de Cultura. Direitos e deveres de cada ente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2.3 Articulação, envolvimento e sensibilização dos CRCs com suas comunidades

2.4 Elaboração, atualização, utilização e aplicação do Regimento Interno do CCDF e dos CRCs; (modelo de Regimento e necessidade de adequação à realidade regional

2.5 Melhores práticas para o trabalho em equipe (inteligência emocional)

3. Comunicação

3.1 Construção de portfólio profissional /artístico para fins de CEAC e acesso a projetos

3.2 Prática da utilização de ferramentas comuns de trabalho: acesso e criação de salas de videoconferência, WhatsApp (segurança e uso básico), redes sociais

3.3 Boas práticas na condução de audiências e assembleias